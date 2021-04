Od pondelka už môžete ísť v týchto okresoch aj na návštevu. S testom do práce je to komplikovanejšie

Slovensko od 3. mája prechádza podľa COVID automatu do druhého stupňa varovania, červenej fázy. Pravidlá pre okresy sa budú určovať na základe regionálnej situácie a podľa farby okresu. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.

Zákaz vychádzania bude po novom v okresoch s lepšou epidemiologickou situáciou platiť len od 21.00 do 01.00 h nasledujúceho dňa. Týkať sa to bude okresov v I. a II. stupni varovania, teda ružových a červených podľa COVID automatu. V bordových okresoch (III. stupeň varovania) bude zákaz vychádzania od 5.00 do 1.00 h nasledujúceho dňa. Zo zákazu budú výnimky ako doteraz. Na celom Slovensku od dnes platí zákaz vychádzania po 21. hodine.

Rozdelenie okresov platné od 3. mája

V treťom stupni varovania sú okresy:

okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín,

V druhom stupni varovania sú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,

V prvom stupni varovania sú okresy:

okres Dunajská Streda, okres Komárno, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Skalica, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce

Čo sa týka červených a ružových okresov, povolené sú už aj návštevy rodiny, keďže zákaz vychádzania platí až po 21. hodine. V bordových okresoch však na návštevu ísť nemôžete.

Potrebujem do práce test?

Čo sa týka testu do práce, tu je to komplikovanejšie, kvôli uzneseniu vlády, ktoré pri červených a ružových okresoch upravuje len cestu do práce po 21. hodine. Rezort zdravotníctva ale upozorňuje, že do práce budú naďalej potrebné negatívne testy. V okresoch v treťom stupni varovania bude potrebný negatívny test, nie starší ako sedem dní. V druhom stupni varovania bude stačiť negatívny test, nie starší ako 14 dní, a v okresoch s najnižším stupňom ohrozenia bude potrebný negatívny test, nie starší ako 21 dní. Preukázať sa možno negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom. Celé usmernenie k opatreniam od pondelka ešte vydá vo vyhláške hlavný hygienik.

Kto nepotrebuje mať negatívny test?

Test nepotrebujú zaočkovaní. Od očkovania mRNA vakcínou (Moderna alebo Pfizer/BioNTech) proti ochoreniu COVID-19 musí uplynúť od druhej dávky 14 dní. V prípade vektorovej vakcíny (AstraZeneca) musia uplynúť štyri týždne po prvej dávke. “Výnimka platí aj v prípade, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní, alebo osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,” uvádza sa v uznesení. Pravidlá pre očkovaných platia vo všetkých okresoch rovnako bez ohľadu na stupeň varovania.

Terasy či fitnescentrá sú otvorené podľa rovnakých pravidiel, ako sa prijali minulý týždeň. Pre návštevy platia aktuálne pravidlá, povolili sa, navyše, návštevy vo väzniciach. “Prosíme verejnosť, aby naďalej dodržiavala stanovené opatrenia – jedna osoba na 15 štvorcových metrov a všetky protiepidemické opatrenia ako nosenie respirátora v interiéri, dôkladná hygiena rúk či predpísané rozstupy,” pripomína Eliášová.

Žiaci od štvrtka nepotrebujú do škôl a školských zariadení test na COVID-19. Zmenu priniesla vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Učitelia sú v režime ako ostatní zamestnanci, teda podľa COVID automatu a potrebujú test, pokiaľ nespadajú pod výnimku.

Môžem ísť napríklad do kina?

Nie, kiná ostávajú stále zatvorené. Vláda však včera predstavila tzv. kultúrny semafor a teda sa môžu konať niektoré akcie. Od druhého stupňa varovania, teda v červenej fáze, je povolené len sedenie a kapacita môže byť zaplnená na 50 percent s tým, že v exteriéri môže byť najviac 200 a v interiéri 150 ľudí.

V tejto fáze sú povolené len podujatia, ktoré nie sú pre deti alebo školské skupiny. Interiérové kiná sú v tomto stupni zatvorené. V ružovej fáze (prvý stupeň varovania) platia tie isté podmienky ako v predchádzajúcej fáze s tým rozdielom, že v exteriéri môže byť najviac 500 a v interiéri 250 ľudí. Návštevníci potrebujú na podujatie RT-PCR test nie starší ako 72 hodín alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín.

Môžem si ísť zacvičiť do fitka a musím mať respirátor?

Od pondelka 26. apríla môžu za splnenia istých podmienok opäť fungovať fitnescentrá. Maximálna povolená kapacita je šesť zákazníkov. Tí pri športovej činnosti nie sú povinní nosiť rúško či respirátor. Priestory prevádzky bude potrebné častejšie upratovať a dezinfikovať, pričom treba použiť prostriedky s virucídnym účinkom. Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzka šatní a spŕch je možná za dodržiavania základných hygienických pravidiel (vetranie, dezinfekcia, rozstupy a podobne).

Ako je definovaná terasa?

Od pondelka sa za splnenia istých podmienok povoľuje otváranie vonkajších terás prevádzok. Za exteriér sa považuje priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený konštrukciami maximálne z dvoch bočných strán.

Potrebujem na terasu negatívny test?

Áno, aj na vstup na terasu je potrebný negatívny test nie starší ako sedem dní a povinne musia byť prekryté aj dýchacie cesty. Rúško či respirátor možno zložiť len na čas, nevyhnutný na konzumáciu. Pri stole sa môžete stretnúť aj s ľuďmi mimo domácnosti. V exteriérovej časti prevádzky je konzumácia povolená len posediačky, pričom medzi stolmi musia byť rozstupy minimálne dva metre.

Je povinná práca z domu?

Nie, nie je. Zmena podmienok zrušila povinnú prácu z domu, po novom je odporúčaná. Rozhodnutie je na zamestnávateľovi. Na cestu do zamestnania je naďalej potrebné potvrdenie s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. Zamestnanci škôl potrebujú najviac sedemdňový negatívny test. Pri ostatných zamestnaniach záleží platnosť testu od zaradenia okresu podľa COVID automatu. V IV. alebo III. stupni varovania platí najviac sedemdňový, v II. stupni varovania 14-dňový a v I. stupni varovania 21-dňový test.

Na ostatné činnosti potrebujem test?

Áno. Pri návšteve maloobchodných predajní alebo prevádzok je potrebný negatívny najviac sedemdňový test. Preukázať sa ním treba aj na plavárni alebo inej vodnej ploche, v múzeách, galériách, knižniciach, botanických záhradách či zoo, ale aj na kurze v autoškole. Testom sa preukazujete aj vo fitku a na terasách, pokiaľ si tam idete posedieť a konzumovať nápoje a jedlo.

Musím nosiť rúško na ulici?

Áno, ale iba v prípade, že od ostatných osôb nie ste na vzdialenosť 5 metrov. Ak teda napríklad kráčate do práce a nie sú okolo vás ľudia, nemusíte mať na tvári rúško. V prípade, že sa ocitnete v priamej blízkosti iného človeka na menej ako 5 metrov, rúško musíte mať. Ak ste s ľuďmi z jednej domácnosti, rúško rovnako nemusíte mať.

Musí moje dieťa v škole nosiť respirátor?

Namiesto respirátora budú môcť rúška v interiéri verejných budov nosiť všetci žiaci v škole alebo školskom zariadení i pedagogickí a odborní zamestnanci počas vyučovania.

Ako je to s nosením respirátora v práci?

Podobne na pracovisku zamestnanci, ktorí majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou alebo kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohli viesť k zhoršeniu stavu. Možnosť nosiť rúško namiesto respirátora sa bude týkať aj tých zamestnancov, ktorých spôsob práce a pracovné podmienky nosenie respirátora neumožňuje, pričom na to stačí dohoda medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov. Doteraz to bolo možné iba na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby.