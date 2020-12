Pribudlo 32 úmrtí a 1 982 nových prípadov. Podľa Matoviča máme dve možnosti, testovanie alebo lockdown

Na Slovensku v stredu (2.12) pribudlo 1 982 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 10 264 testov. Celkovo tak evidujeme 111 208 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

V stredu pribudlo 2 535 vyliečených pacientov. Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 74 273 ľudí. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 1 866 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 1 643 osôb, na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 121 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 132 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 1 104 025 vzoriek. Počet úmrtí pacientov s pozitívnym testom na nový koronavírus je 930.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 1 982 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 1 413 pozitívne testovaných antigennymi testami. Je to 19,31 % z 10 264 pozitívne ukončených RT-PCR vyšetrení a 4,87 % z 29 016 antigénnych testov za včerajší deň.

Najviac pozitívne testovaných bolo v Trenčianskom kraji (418), nasleduje Trnavský kraj (284), Nitriansky (252), Prešovský (232), Banskobystrický (217), Bratislavský (204), Košický (194) a Žilinský (181). Je medzi nimi 915 mužov a 1 067 žien.

Slovensko je podľa Matoviča v pasci

Slovensko sa aktuálne z hľadiska epidemiologickej situácie nachádza v pasci. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol predseda vlády Igor Matovič. Ako dodal, pri súčasnom náraste pozitívnych prípadov, má Slovensko dve možnosti, a to celoplošné testovanie alebo rôzne stupne lockdownu. „Testy nemáme zabezpečené a som zvedavý, kto sem príde pred Vianocami a povie, že bude lockdown,“ pýtal sa premiér.

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) chce docieliť, aby boli niektoré školy v pondelok 7. decembra otvorené. Povedal to na dnešnej tlačovej konferencii po rokovaní vlády.

„Nech aj ministerstvo školstva vidí, že sa to dá a nebude hľadať výhovorky. Státisíce detí čakajú, kedy sa dostanú do škôl a my tu každý týždeň počúvame výhovorky, ako sa to nedá zabezpečiť. Rozhodol som sa to zobrať do vlastných rúk a ukázať, že sa to naozaj dá,“ dodal premiér.