Pribudlo 10 úmrtí, PCR testy odhalili 253 nakazených. Od pondelka bude možné požiadať o očkovacie certifikáty

Na Slovensku v stredu (19.5) pribudlo 253 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 5 597 PCR testov. Celkovo tak evidujeme 388 391 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Celkovo sa z ochorenia vyliečilo 723 550 ľudí, štatistiky sa najnovšie budú zverejňovať za jednotlivé týždne, vyplýva zo z grafu NCZI. Ide o počet testovaných PCR aj antigénovými testami. V nemocniciach je aktuálne s ochorením alebo s podozrením naň 727 pacientov, ochorenie bolo potvrdené u 633 ľudí. Na JIS je 78 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 87 pacientov s ochorením COVID-19.

Spolu laboratóriá už na ochorenie otestovali 2 784 277 vzoriek. Ide o počet vzoriek z PCR testov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 12 272 . Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb, momentálne ich je 1 480 534.

Na Slovensku za uplynulý deň pribudlo 253 pozitívne testovaných ľudí formou RT-PCR testov a 156 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Je to 4,52 % z 5 597 ukončených RT-PCR vyšetrení a 0,3 % z 52 450 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných RT-PCR testami bolo v Prešovskom kraji (60), nasledujú Žilinský kraj (46), Banskobystrický (42), Košický (30), Bratislavský (21), Nitriansky (20), Trnavský (18) a Trenčiansky (16). Je medzi nimi 128 mužov a 125 žien. Celkový počet pozitívnych mužov je 185 403 a žien 202 988.

Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 480 534 za predchádzajúci deň pribudlo 20 113 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 705 034 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 6 219 ľudí.

Od pondelka bude fungovať e-mailová adresa na očkovacie certifikáty

Od pondelka 24. mája bude na stránke korona.gov.sk fungovať e-mailová adresa, kde si ľudia budú môcť požiadať o medzinárodný očkovací certifikát. Ministerstvo zdravotníctva rokuje aj s poisťovňami. Chce, aby ľudia mali očkovací certifikát priamo v aplikácii poisťovne. Na návšteve veľkokapacitného očkovacieho centra na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Všetky technické veci pre očkovací preukaz by mali byť splnené, povedal Lengvarský. Momentálne rezort zdravotníctva komunikuje s očkovacími centrami, aby mohli rôzne typy potvrdení nahradiť jedným certifikátom.

Lekár Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a riaditeľ odboru zdravotníctva Úradu BSK Tomáš Szalay verí, že koncom júna bude fungovať tzv. zelený pas pre potvrdenie očkovania. Zároveň prosí ľudí, aby do očkovanie centra na NFŠ nechodili ľudia pre potvrdenie medzinárodného očkovacie certifikátu. “Nemáme na to časovú kapacitu. Je to všetko rozrátané na sekundy. Potvrdzovanie preukazov trvá minútu dve, a to si jednoducho nemôžeme dovoliť,” skonštatoval Szalay.

Minister zdravotníctva povedal, že budú musieť vyriešiť to, že niekoľko tisíc ľudí sa odhlásilo z očkovania druhou dávkou od AstrouZenecy. To, aby sa ľudia mohli preočkovať vakcínou od inej spoločnosti, musia rozhodnúť odborníci. Problém by tak nemal byť v takom prípade ani s certifikátom, poznamenal Lengvarský.