Od pondelka pribudnú žlté okresy. Zaočkovaní budú mať podľa nového COVID automatu výhody, potvrdil Lengvarský

Veková hranica na očkovanie vakcínami proti ochoreniu COVID-19 od konzorcia Pfizer/BioNTech a spoločnosti Moderna sa posunula pod vekovú hranicu 35 rokov. Informáciu dnes potvrdil aj minister zdravotníctva.

Pre občanov od 18 rokov je určené očkovanie vakcínou od spoločností Pfizer a Moderna. Pre obyvateľov od 16 do 17 rokov je naďalej určené očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer.

Pripravuje sa nový COVID automat

Príprava nového COVID automatu pokračuje a budúci utorok by sa mohla stanoviť jeho konečná podoba. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister hospodárstva Richard Sulík. Ako dodal, v utorok sa na pôde rezortu zdravotníctva uskutočnilo pracovné stretnutie, na ktorom sa dohodlo päť základných princípov nového automatu.

Na ich základe by mali pracovníci ministra pripraviť aktualizované znenie dokumentu a nasledujúci utorok sa o ňom uskutoční ďalšie rokovanie. Na ňom by sa malo dohodnúť jeho finálne znenie. „Ja mám z toho dobrý pocit, v utorok by sme to mali uzavrieť,” zhodnotil Sulík. Čo sa týka piatich základných princípov, mal by sa napríklad znížiť počet aktuálne siedmich pásiem alebo v rámci automatu zohľadniť to, kto je a kto nie je zaočkovaný. Informácie o výhodách potvrdil aj minister zdravotníctva.

Očkovacie certifikáty už čoskoro

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok ocenil úsilie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského dobehnúť v súvislosti s COVID pasmi to, čo SR v posledných dňoch a týždňoch zameškalo. Minister zdravotníctva informoval, že je to otázka dní, keď si budú zaočkovaní občania môcť zabezpečiť národný očkovací certifikát. Korčok o tom informoval po rokovaní vlády.

„V momente, keď budeme my doma technicky pripravení, v tej sekunde oslovíme našich partnerov z Českej republiky, Maďarska, Poľska či Nemecka. Tieto certifikáty budú dodané po diplomatickej línii našim partnerom tak, aby keď naši občania budú cestovať, tak potom úrady tých krajín vedeli vyhodnotiť, že toto je oficiálny certifikát, ktorý máme,“ povedal minister zahraničia.

Aktuálna epidemická situácia na Slovensku

Epidemická situácia na Slovensku sa neustále zlepšuje. V nemocniciach je hospitalizovaných 796 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 672 ľudí. Na JIS je 81 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 90 osôb. Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 1 455 553 za predchádzajúci deň pribudlo 18 255 zaočkovaných. Druhú dávku vakcíny už dostalo 692 237 ľudí, uplynulý deň sa zaočkovalo 8 080 ľudí.

Riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík informoval, že tempo poklesu hospitalizovaných pacientov ostáva rovnaké a teda klesá. Máme pod 100 ventilovaných pacientov, čo je výborná správa. V nemocniciach prijímame pod 50 pacientov denne. Lôžka sa postupne uvoľňujú, už je obsadená celkovo len polovica.

Zaočkovaných je oproti minulému týždňu o 11% viac. Vo vekových kategóriách sa to však líši, najviac zaočkovaných je v kategórii 70-80 ročných. Najviac zaočkované okresy sú Bratislava, Banská bystrica, Košice a Zvolen. Aktuálne je v čakárni asi 200-tisíc ľudí bez prideleného termínu, očkuje sa cca 20-tisíc ľudí denne. Ľudí tam máme aktuálne na 10 najbližších dní.

Dvojjazyčné certifikáty

Tí, ktorí sa budú očkovať od soboty, dostanú už dvojjazyčný certifikát. Ak si potom očkovaný klikne na svoje konto o očkovaní na korona.gov, bude si môcť zaškrtnúť kolonku a na mail mu príde rovnaký certifikát. Platiť to bude pre prvé aj druhé očkovanie. Takto to bude až do spustenia zelených pasov. Tie by mali byť k dispozícii 26. júna. Najneskôr od pondelka si teda budú môcť údaje o vakcinácii stiahnuť. “Pokiaľ však ľudia do systému zadali svoj mail, príde im tam po 26. júni aj zelený preukaz”, informoval Lengvarský.

Po stretnutí na ministerstve financií bude minister informovať aj o Sputniku V. Na otázku, koľko Slovensko nakúpi dávok, neodpovedal. Zatiaľ sme vraj nenakúpili žiadne, môžeme ale kúpiť “nula aj dva milióny”.

COVID automat na budúci týždeň

Od budúceho pondelka (24. mája.) nebude podľa COVID automatu ani jeden okres v čiernej fáze. ​Celkovo budú bordové dva okresy, červených 11 a v ružovej fáze ich bude 44. Pribudli aj oranžové okresy, bude ich 13, nové máme žlté okresy, tie budú dva. Platí regionálny princíp a teda všetko sa delí na okresy, nie na celé Slovensko.

V treťom stupni varovania (bordová fáza) budú okresy:

Myjava, okres Sobrance

V druhom stupni varovania (červená fáza) budú okresy:

okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Skalica, okres Turčianske Teplice,

V prvom stupni varovania (ružová fáza) budú okresy:

okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zvolen,

V druhom stupni ostražitosti (oranžová fáza) budú okresy:

okres Bratislava I.-V., okres Dunajská Streda, okres Liptovský Mikuláš, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Prievidza, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Senec, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce,

V prvom stupni ostražitosti (žltá fáza) budú okresy:

okres Hlohovec, okres Topoľčany

Správu aktualizujeme.