Pri mori aj za 75 minút a letenky na leto za pár desiatok eur: Dostupné destinácie, ktoré nemusia zruinovať váš rozpočet

Leto sa nezadržateľne blíži a ak plánujete vyraziť letecky k moru, je najvyšší čas začať s plánovaním. Za peknými plážami, azúrovým morom a teplom nemusíte cestovať ďaleko. Pozreli sme sa na ceny leteniek a vybrali pre vás tipy na miesta v Európe, kam sa dostanete už za niekoľko minút strávených v lietadle.

Uvádzané ceny leteniek sa môžu a pravdepodobne aj budú meniť a slúžia iba na to, aby orientačne priblížili, za aké sumy si do obľúbených destinácií môžete aktuálne, v čase písania článku, letenky kúpiť. Pochádzajú z dát obľúbených vyhľadávačov. Taktiež sa môže objaviť atraktívna akcia, v ktorej ich môžete „vychytať“ za ešte nižšie ceny. Preto tento článok slúži len ako inšpirácia.

Chorvátsko

Chorvátsko je jednou z obľúbených dovolenkových destinácií Slovákov, kam sa mnohí pravidelne vydávajú. Je ľahko dostupné aj autom, no ak sa vám nechce sedieť hodiny za volantom, môžete využiť leteckú dopravu.

K prímorskému Zadaru sa môžete dostať z Budapešti už za hodinu a 10 minút alebo z Viedne, odkiaľ let trvá ešte o 5 minút kratšie. Zaletieť si môžete aj do južnejšieho Dubrovníka, kam sa z Viedne dostanete už za 75 minút. Spiatočné letenky na letné mesiace do Zadaru kúpite aj za 100 eur, ceny do Dubrovníka sú o niekoľko desiatok eur vyššie.

Albánsko

Už počas minulého leta sa na internete stalo virálnym Albánsko. Hovorilo sa o ňom ako o „neobjavenom“ raji, ktorý zatiaľ nie je preplnený davmi turistov, a napriek tomu ponúka krásne more a aj veľa iných možností ako zrelaxovať.

Z Viedne si môžete zaletieť do albánskeho mesta Kukës, kam let trvá len 105 minút. Letenky od nás sa dajú zohnať aj do Tirany – hlavného mesta, ktoré sa nachádza bližšie k moru a ocitnete sa tam už za hodinu a pol. Letné ceny leteniek sú vyššie v porovnaní s jarnými mesiacmi, avšak ak by ste chceli vyraziť na dovolenku napríklad v máji, kedy v Albánsku začínajú teploty pekne stúpať, nájdete spiatočné letenky aj za 160 eur.

Cyprus

Za návštevu nepochybne stojí aj slnečný Cyprus. Letecky sa môžete dostať do Larnaky aj priamo z Bratislavy a let trvá tri hodiny.

Druhou možnosťou je vycestovať do mesta Pafos, ktoré sa nachádza v gréckej časti Cypru. Na Pafos sa lieta aj z Viedne a Budapešti a v lietadle strávite ešte o pár minút menej.

Grécko

Čo sa týka Grécka, máte celý rad možností, kam sa vybrať. Môžete navštíviť pevninskú časť krajiny alebo veľa ostrovov, kam sa od nás dá veľmi pohodlne dostať.

Za pár desiatok eur môžete zaletieť napríklad na Korfu, a to priamo z Bratislavy už pod dve hodiny. Letenky na júl a august aktuálne začínajú na 100 eurách.

Malta

Vedeli ste, že priamo z Bratislavy môžete letieť napríklad aj na Maltu? Takýto let síce trvá cez dve hodiny, no ak je vašou vysnívanou destináciou práve tento ostrovný štát, odmení sa vám zážitkami.

Popozerať letenky na Maltu môžete aj z Viedne či Budapešti, odkiaľ na ostrov lietajú priame lety. Navyše, nemusia vás vôbec vyjsť draho, začínajú na približne rovnakej cene ako lety na Korfu.