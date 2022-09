Až 340 slnečných dní a nekonečná plážová sezóna: Cesta do európskeho letného raja trvá len 180 minút

Teplota na Cypre len výnimočne klesne pod 15 stupňov Celzia, čo sľubuje príjemné počasie v každom ročnom období. Slnko tam svieti približne 340 dní z roka a náročná nie je ani cesta, keďže zo Slovenska sa tam môžete dostať pohodlne letecky už do troch hodín.

V posledných týždňoch sme vás informovali o zaujímavých destináciách, ktoré doteraz nepatrili medzi najnavštevovanejšie, no aj vďaka sile sociálnych sietí sa z nich stali veľké hity. Išlo o Albánsko a Čiernu Horu.

K týmto krajinám sa teraz určite pripojí aj Cyprus, ktorý síce patrí k populárnym letoviskám, no len málokto vedel, že dovolenku plnú tepla a slnka si tu človek môže užiť pokojne aj v novembri bez strachu z preplnených rezortov, pláží či pamiatok, píše Euronews.

Cyprus je ostrovný štát vo východnej časti Stredozemného mora a zároveň ide o jeden z najjužnejšie položených ostrovov Európy. Aj keď je politicky rozdelený na grécky a turecký, celé územie spadá pod správu Európskej únie, ktorej súčasťou sa stali v roku 2004 aj spoločne so Slovenskom.

Teplota vás nesklame počas celého roka

Čo sa týka Cypru, na zozname slovenských dovolenkárov určite nepatrí medzi nováčikov. Limassol, Larnaka, Pafos či Nikózia sú totiž už dobre známe destinácie, pričom vôbec nepatria medzi najlacnejšie. Ako ukazuje kalkulačka Numbeo, za obed pre dve osoby zaplatíte na Cypre v priemere 52,50 eur, za liter mlieka približne 1,70 eur.

Ak vás teda Cyprus neláka na výhodnú cenovú ponuku, treba vyzdvihnúť veľmi dôležitú vec, a síce, že slnko tu príjemne hreje približne až 340 dní z roka. Nesklame vás ani číslo na teplomeroch. Podľa cyperského meteorologického portálu je tam aj v novembri pokojne 22 stupňov Celzia. Priemerná ročná teplota siaha na hranicu príjemných 19,7 stupňov Celzia.

Vďaka teplému ovzdušiu sa tak Cyprus aj podľa Euronews radí k európskym destináciám s najdlhšie trvajúcou plážovou sezónou.

Pláže, ktoré vás očaria

Cyprus je miesto, ktoré sa okrem skvelej teploty pýši aj nádhernými plážami. Medzi tie najkrajšie patria napríklad Mackenzie v Larnace, Nissi v Ayia Nape, Konnos či pláž Governor’s. Väčšina tamojších pláží je špecifická širokou rozlohou, oslňujúcou tyrkysovou farbou mora a príjemným sypkým pieskom.

Súčasťou dovolenky v teplom príjemnom prostredí je bez debát aj kúpanie sa. More v najväčších letoviskách dosahuje aj v jesenných mesiacoch pomerne vysokú teplotu. V októbri je to do 27,5 stupňov Celzia, pričom v novembri to môže byť 24,5 stupňa Celzia, píše Seatemperature.

Cyprus sa tak môže pokojne korunovať za európsky raj pre dovolenkárov, ktorým vyhovuje cestovať za teplom aj v mesiacoch, kedy je na našom území sychravo a teploty sú skôr jednociferné.