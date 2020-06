Pri Černobyle sa na oblohe objavil mrak ako z jadrového výbuchu. Niektorí ľudia sa báli vojny

Ukrajinskí predstavitelia ubezpečili verejnosť, aby nepodliehali panike, pretože oblak nad Kyjevom, necelých 100 kilometrov od jadrovej elektrárne Černobyľ, ktorú postihla najhoršia jadrová katastrofa, nie je dôsledkom jadrového výbuchu.

Obyvatelia hlavného mesta Kyjev sú určite citliví na všetko, čo sa týka nukleárnej katastrofy. A niet sa čomu čudovať, keďže výbuch v Černobyľskej jadrovej elektrárni bol zatajovaný a obyvatelia Kyjeva tak boli vystavení rádioaktívnemu žiareniu.

Ubezpečili, že sa nič nedeje

Je preto celkom pochopiteľné, že ľudia majú obavy, keď na oblohe uvidia takýto útvar, uvádza portál Unilad. Oblak, ktorý náramne pripomínal jadrový hríb, mal plochý vrch a kmeň, ktorý sa javil akoby vychádzal zo zeme.

A cumulonimbus cloud with a large anvil, near Kyiv, Ukraine this Friday. Photo by Andrew Shalansky. Posted with permission. pic.twitter.com/gon4MjbmI2 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) June 22, 2020

Miestni obyvatelia na sociálnej sieti žartovali, či náhodou Putin netestuje novú zbraň. Napriek špekuláciám ukrajinskí predstavitelia ubezpečili občanov, že nie je žiadny dôvod na obavy či paniku.

Vzácny oblak

Oblak je v skutočnosti pomerne zriedkavým útvarom nazývaným Cumulonimbus incus. Ide o vysoký oblak, ktorého horná časť sa rozširuje do tvaru lievika či nákovy. Vzniká vtedy, keď termické stúpavé prúdy narazia na tropopauzu, ktorá prúdom znemožní ďalšie stúpanie a stočí ich do boku.

A giant mushroom-shaped cloud triggered panic and fear of a nuclear blast among the locals. https://t.co/KP5FiJo45v — News18.com (@news18dotcom) June 23, 2020

Tieto oblaky sa nepohybujú ani pri vetre a to môže ešte viac podporiť rôzne špekulácie. Mraky miznú pomaly a samé od seba. V prípade jadrového hríbu by sa ten rozptýlil vetrom približne do hodiny.