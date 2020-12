Prezidentka sa stretla so slovenskými vedcami. Predstavili 10 pravidiel bezpečných Vianoc

Prezidentka Zuzana Čaputová sa dnes stretla s vedcami. Stretnutia sa zúčastnili napríklad aj Pavol Čekan, Richard Kollár, Peter Visolajský, Alexandra Bražinová či Boris Klempa.

Na stretnutí preberali súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku. Pandemická komisia zložená aj z vedcov navrhla zákaz vychádzania už v piatok. Ten mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa teda mohlo len za účelom cestovania do práce, do školy, či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií. Vláda však návrh zatiaľ neprijala, viac o sprísňovaní opatrení sa dozvieme po zajtrajšom zasadnutí.

Prezidentka vyzvala na zodpovednosť

Vo svojom príhovore povedala Zuzana Čaputová, že zo stretnutia vyplýva, že situácia na Slovensku je mimoriadne závažná. Počty infikovaných rastú, situácia v nemocniciach je kritická, dochádza k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti iných pacientov.

“To, čo musíme urobiť, je prevziať zodpovednosť. Urobiť by to mal každý z nás,” povedala Čaputová. Prezidentka sa s vedcami zhodla na tom, že je nutné odmietnuť akékoľvek pochybnosti o tom, že vírus vôbec existuje. Mali by sme byť ohľaduplní k zdravotníkom, ktorí sviatky strávia pri pacientoch.

“Na zastavenie vírusu dnes nestačí, ak sa zodpovedne správa len časť spoločnosti a ani snaha vlády prijímať opatrenia. Vyvolávanie občianskej neposlušnosti je útokom najmä na lekárov. Je načase utlmiť všetky politické spory,” povedala Zuzana Čaputová. Prezidentka vyzvala ľudí k tomu, aby sa nestretávali, neorganizovali večierky, nechodili na návštevy. Ďalej vyzvala aj zamestnávateľov, aby umožnili prácu z domu.

Ocenila aktívny postoj pandemickej komisie, ktorá minulý týždeň navrhla viacero opatrení. Prezidentka by bola rada, aby mali podporu širokej vedeckej komunity. Takéto opatrenia osobne rada podporí. “Naším nepriateľom nie sú opatrenia, je to vírus,” dodala prezidentka. Najväčší darček, aký si môžeme dať, je zdravie nás a aj našich najbližších.

Desatoro bezpečných Vianoc

Richard Kollár pokračoval s tým, že vedci pripravili odporúčania pre slovenskú verejnosť. Alexandra Bražinová predstavila desatoro bezpečných Vianoc.