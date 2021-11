Prezidentka prezradila, za akých podmienok podpíše referendum o predčasných voľbách

Navrhnuté referendové otázky predložené stranou Smer-SD v súvislosti s plánovanou petičnou akciou sa vzájomne podmieňujú, čo zákon zakazuje. V stredajšom vyhlásení to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zdôraznila, že vypíše referendum s akoukoľvek otázkou, ak bude v súlade s Ústavou SR.

“Otázky sú sformulované tak, že ak dopadne dobre prvá otázka, tak potom platí druhá otázka. Neviem si predstaviť väčší príklad vzájomnej podmienenosti, ako je táto,” vyhlásila Čaputová. Odkázala pritom na zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý takúto formuláciu referendových otázok vylučuje.

Prvá otázka navrhnutá Smerom-SD do petičnej akcie sa podľa prezidentky týka toho, či si občania želajú zmeniť ústavu tak, aby sa mohlo referendum skrátiť volebné obdobie. V druhej otázke sa chceli pýtať, či v prípade platnosti výsledku v prvej otázke si želajú vypísanie predčasných volieb voči konkrétnemu parlamentu.

Ultimáta sú absurdné

Prezidentka dodala, že ak by dostala petíciu iba s prvou otázkou, vypísala by ho. Po prípadnej zmeny ústavy by tiež nemala problém ani s druhou otázkou. Odporúča však pri príprave akejkoľvek petičnej akcie smerujúcej k referendu, aby organizátori otázky konzultovali s ústavnými právnikmi.

“Vytvárajú sa totiž veľké očakávania verejnosti, tlak na prezidentku, dávajú sa ultimáta, čo je úplne absurdné,” podotkla. Hlava štátu tiež skonštatovala, že prezident nie je právnou poradňou. K téme sa podľa svojich slov vyjadruje len preto, že na Slovensku rezonuje, ale aj z rešpektu k ľuďom, ktorí podpísali na jar petíciu za vyhlásenie predčasných volieb.

“Je to veľmi jednoduché – jedna otázka bude na jednom petičnom hárku, druhá otázka na druhom hárku. V ten istý jediný deň sa môžu konať dve referendá o dvoch petíciách, ktoré budú podpísané potrebným počtom hlasov,” uviedol na margo prezidentky predseda Smeru-SD Robert Fico.