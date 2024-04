Prezidentka Čaputová v mimoriadnom príhovore: Ani jeden z kandidátov v prípade víťazstva nezatiahne Slovensko do vojny

Zúčastniť sa na voľbách znamená podieľať sa na budúcnosti Slovenska. Nejsť voliť znamená nechať za seba rozhodnúť ostatných. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla v mimoriadnom príhovore v RTVS pred sobotným (6. 4.) druhým kolom prezidentských volieb. Požiadala ľudí, aby využili svoje volebné právo a išli voliť kandidáta, ktorý ich presvedčil viac.

„Pri svojom rozhodovaní nehľadajme dokonalého politika, lebo takého nenájdeme. Všetci sme omylní. Hľadajme najväčšiu mieru svojho stotožnenia s niektorým z kandidátov. Stotožnenia názorového a hodnotového. Všímajme si, čo ponúkajú, či sú ich slová a skutky v súlade, či sa v kampani správajú férovo, do akej miery majú potrebu útočiť v osobnej rovine, ako zvládajú svoje emócie. Pretože tak, ako kandidát vedie svoju kampaň, tak bude neskôr vykonávať aj svoj mandát,“ poznamenala hlava štátu. Osobitne k účasti na voľbách vyzvala ľudí žijúcich v zahraničí.

Je presvedčená, že ani jeden z kandidátov na hlavu štátu v prípade víťazstva nezatiahne Slovensko do vojny, ani nevyšle na Ukrajinu žiadneho slovenského vojaka. „Jednak na to prezident nemá právomoc a nemajú na to ani žiadny dôvod,“ poznamenala. Mrzí ju, že súčasťou aj tejto predvolebnej kampane bolo zahrávanie sa so strachom.

Hlava štátu si praje, aby z volieb vzišiel prezident so silným mandátom. „Aby sa mohol venovať skutočným témam, ktoré sú pre Slovensko dôležité – kvalite života, sociálnej inklúzii, vzdelávaniu, kultúre, ochrane menšín, životnému prostrediu, zahraničnej politike a obhajobe záujmov našej krajiny. Aby mal šancu prispieť k tomu, že sa náš štát posúva vpred a nebude zaostávať za našimi susedmi. Naopak, bude mať zdravú ambíciu byť medzi najlepšími,“ priblížila. Želá si tiež, aby malo Slovensko skvelé meno v zahraničí a obyvateľov, ochotných urobiť pre jeho rozvoj maximum. „Prajem budúcemu prezidentovi, aby mal energiu i šancu prispieť k naplneniu takejto služby pre Slovensko,“ dodala.