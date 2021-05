Prezidentka Čaputová sa s otázkou o referende obracia na Ústavný súd. Ten by mal rozhodnúť do 60 dní

Vyše 585 – tisíc ľudí podporilo petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Zástupcovia petičného výboru odovzdali hárky v pondelok v Prezidentskom paláci. Dokumenty prebral vedúci Kancelárie prezidenta SR Metod Špaček.

Prezidentka by mala vyhlásiť referendum do 30 dní od odovzdania podpisov. Na vyhlásenie referenda treba aspoň 350 – tisíc podpisov od občanov. Ak sa prezidentka obráti na Ústavný súd SR, mal by do 60 dní rozhodnúť. Referendum by sa malo konať najneskôr do 90 dní od jeho vyhlásenia.

Prezidentka oznámila, ako bude situácia postupovať

Po kontrole petičných hárkov sa potvrdilo doteraz 524 013 podpisov. Formálne náležitosti teda splnené určite boli.

Druhou podmienkou pre vyhlásenie referenda je jeho súlad s ústavou. Právne názory sa rôznia, rovnako ako to, akým spôsobom sa bude výsledok referenda uvádzať do praxe. Nie je jasné, čo bude ďalším postupom, ak sa bude referendum konať. Pokiaľ sa tieto nejasnosti v čas nezodpovedajú, vystúpia tí, ktorí s referendom nesúhlasia, a budú mať čas na svoje pochybnosti.

“Úlohou prezidentky je urobiť rozhodnutie, ktoré zabezpečí ústavnosť referenda a ktoré nebude sprevádzané žiadnymi ústavnými pochybnosťami. Považujem preto za správne všetky sporné otázky vyriešiť ešte pred vyhlásením referenda, aby neskôr nemohol byť spochybnený ani jeho priebeh a ani jeho výsledok,” deklarovala prezidentka.

Prezidentka Čaputová sa teda s predmetom na návrh referenda obracia na Ústavný súd. Nebude však predlžovať svoje rozhodnutie podľa toho, ako jej náleží, ale bude konať okamžite po rozhodnutí Ústavného súdu. Rovnako ako pri počítaní podpisov nebude čakať na to, kým jej prejde celá lehota (v prípade vyhlásenia referenda je to pre prezidentku 30 dní).

Po vyriešení všetkých otázok a v prípade kladného rozhodnutia Ústavného súdu vyhlási referendum tak, aby sa mohlo konať ešte v septembri.

Za ľudí a Sme rodina budú rešpektovať Ústavný súd

“Akékoľvek bude rozhodnutie Ústavného súdu, strana Za ľudí to bude rešpektovať,” potvrdila vicepremiérka Veronika Remišová. Na otázku, či sa neobáva, že ešte pred ešte prípadným konaním referenda sa nerozpadne vláda sama, vicepremiérka uviedla, že takéto riziko nevníma. “Ako vidíte, vláda funguje, situácia sa zlepšuje, nie je dôvod na to, aby koalícia nevydržala,” informovala.

„Myslím si, že všetky koaličné strany by mali vypočuť hlas ľudu a ak by ľudia boli za predčasné voľby, poslanci za hnutie Sme rodina podporia návrh na skrátenie volebného obdobia súčasnej vlády a pôjdeme do predčasných volieb,” uviedol koaličný partner Boris Kollár. Je však podľa neho vysoko pravdepodobné, že referendum úspešné nebude.

Petičný výbor zverejnil podpisové hárky v rámci referendovej iniciatívy začiatkom februára. Petíciu iniciovali opozičný Smer-SD a mimoparlamentný Hlas-SD, pridala sa k nim aj neparlamentná SNS. Strany deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov SR. Občanov sa chcú v referende pýtať, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie Národnej rady SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.