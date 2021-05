Zrejme sa zruší núdzový stav a zákaz vychádzania. Situácia sa zlepšila, už ho ďalej nechcú predlžovať

Je čas zrušiť núdzový stav a zákaz vychádzania. Pred stredajším rokovaním kabinetu to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí).

“Pandemická situácia sa celkovo lepší, nie je dôvod, aby sme mali zákaz vychádzania a núdzový stav,” skonštatovala Remišová, s tým, že návrh na zrušenie núdzového stavu na rokovaní predložia. To, že zrušenie núdzového stavu bude predmetom diskusie na vláde, potvrdil aj premiér Eduard Heger.

Vicepremiérka sa vyjadrila tiež k avizovanej možnosti očkovať sa neregistrovanými vakcínami, ktorú naznačil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. “Ako povie pán minister zdravotníctva tak bude, dôležité je, aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí,” povedala Remišová. Osobne je naďalej presvedčená, že by sa malo očkovať len registrovanými vakcínami.

S predlžovaním už mnohí nesúhlasia

Ako informuje denník SME, vyzerá to tak, že vo vláde už viacerí odmietajú neustále predlžovanie núdzového stavu. Znamenalo by to, že vonku by sme sa mohli zdržiavať aj po 21. hodine, rovnako by sa zrušil zákaz zhromažďovania sa.

V čase núdzového stavu môže štát v zmysle platného zákona obmedziť základné práva a slobody, a to v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas, napríklad teda aj zákazom vychádzania. Vláda ho môže vyhlásiť, ak došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt. Najdlhšie môže v zmysle zákona trvať 90 dní.

Núdzový stav by mal byť predovšetkým využitý na ukladanie pracovnej povinnosti na zaistenie zdravotnej starostlivosti či na reprofilizácie nemocníc z dôvodu potreby iného druhu lôžok. Tiež na prijatie obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Dôvodom je obmedzenie mobility, a tým pádom aj sociálnych kontaktov, čo vláda považuje za jeden z najúčinnejších spôsobov obmedzenia šírenia ochorenia COVID-19.