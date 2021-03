Prezidentka Čaputová prijala demisiu Richarda Sulíka. Premiér je späť, na Facebooku pristál ďalší status

Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka v utorok (23. 3.) dopoludnia. Dočasným ministrom hospodárstva sa stal Andrej Doležal.

Prezidentka sa Sulíkovi poďakovala za prácu, ktorú odviedol za rok pôsobenia vo funkcii ministra hospodárstva. “Vážim si, že ste sa s výrazným osobným nasadením venovali tomu, aby váš rezort vo veľmi náročných podmienkach pandémie plnil svoje úlohy a udržal slovenské hospodárstvo v čo najlepšom stave,” adresovala prezidentka Sulíkovi.

Pripomenula mu, že bol pri tom, keď vláda po vypuknutí koronakrízy prijala sedem základných opatrení na pomoc slovenskej ekonomike. Ekonómovia s odstupom času podľa prezidentky skonštatovali, že išlo o správne opatrenia prijaté v správnom čase, lebo vďaka nim nedošlo k nenapraviteľným ekonomickým a ľudským škodám. “Rezort hospodárstva v prvej i druhej vlne pandémie efektívne poskytoval dotácie na nájomné. Išlo o administratívne a organizačne neľahkú úlohu, pretože ministerstvo muselo zvládnuť desaťtisíce žiadostí, aby poskytlo pomoc v desiatkach miliónov eur,” skonštatovala Čaputová.

Ocenila, že sa pracovalo nielen na schémach pomoci pre výrobné podniky, ale spolupracovalo sa aj na schémach pomoci v iných rezortoch. Takýto nadrezortný prístup označila za veľmi potrebný. “Jeho výsledkom bolo aj ‘podnikateľské kilečko’, najväčší balík konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia,” poznamenala. Hlava štátu považuje za nevyužitú príležitosť, že viaceré Sulíkove ďalšie iniciatívy, ako napríklad odškodňovací zákon pre podnikateľov, nedostali takú podporu, aby mohli priniesť reálny prospech nielen podnikateľom, ale celej spoločnosti.

Kollár prerušil schôdzu

Sulík podal demisiu po tom, čo premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod Sulíka z vlády, odstúpenie Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). Strana tak podľa Sulíka splnila Matovičove personálne požiadavky týkajúce sa vlády a môže dôjsť k jej rekonštrukcii.

Boris Kollár dnes prerušil schôdzu Národnej rady do utorka 30. marca. Predseda parlamentu argumentoval tým, že prepadávajú body, keďže nie sú v pléne prítomní predkladatelia návrhov. Šéf NR SR chce, aby schôdza prebiehala kontinuálne. V tom istom čase uverejnil premiér Igor Matovič nový status po dlhých dňoch odmlky.

Nebojte sa, dobre bude … a hlavne buďte opatrní, aby sme sa tej hnusoby, čím skôr zbavili. Zostaňte zdraví❤️ Uverejnil používateľ Igor Matovic Utorok 23. marca 2021

Korčok je pripravený vzdať sa funkcie

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS) je pripravený skončiť vo svojej funkcii. Nepriamo to naznačil vo svojom profile na sociálnej sieti. „V tomto parku ‚Cerquaintaire‘ som behával počas mojich bruselských čias a vzhľadom na vládnu krízu to vyzerá tak, že doma som dobehal. Som na to pripravený,“ napísal Korčok.

Členovia vlády za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ivan Korčok a Branislav Gröhling sú pripravení podať svoje demisie vo štvrtok 25. marca, ak sa predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) do stredy 24. marca nevzdá funkcie premiéra.