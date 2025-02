Prezident zaujal stanovisko k úradníckej vláde. Pod jedným z ministrov sa trasie stolička, môže sa vrátiť do parlamentu

Minister životného prostredia by sa mohol vrátiť do parlamentu. O jeho prestupe do Smeru-SD údajne neprebehla diskusia.

O možných plánoch so šéfom envirorezortu prehovoril podpredseda parlamentu Tibor Gašpar na Joj 24. Podľa jeho slov by sa koalícia mohla zhodnúť na ďalšom postupe už v nedeľu večer alebo v pondelok.

Riešenie je blízko

„Som rád, že sa stanovil konkrétny termín na vyriešenie tejto situácie. Buď si to vyriešia strany teraz medzi sebou alebo do toho vstúpi premiér a možno nastanú predčasné voľby. Odmietam, že by sme rok nič nerobili,“ povedal Gašpar. Reagoval tak aj na ultimátum predsedu vlády Roberta Fica. Koalícia by podľa jeho slov chcela 79 poslancov.

Podpredseda parlamentu zároveň uviedol, že o prestupe Tarabu do Smeru-SD neprebehla žiadna debata.

Nemá záujem

Prezident Peter Pellegrini uviedol, že o úradnícku vládu nemá záujem. Koalícia sa buď skonsoliduje na základe pomerov v parlamente, alebo musí táto vláda vládnuť, kým nedôjde v parlamente k dohode o predčasných voľbách, povedal pre TV Noviny.

„Predtým než sa vôbec k nejakému aktu rozhodnem, tak si ich najprv pozvem. Oboznámim sa s tým, čo by na dotyčných rezortoch chceli robiť. To nefunguje na povel pána premiéra, že si to v pondelok zmyslí a ja to v utorok spravím. Má to svoj priebeh,“ povedal.