Fico podľa Mikulca zavádza: O letenke pre svoju mamu mal klamať, let vládnym špeciálom do Vatikánu vraj nemôže uhradiť

Predseda vlády Robert Fico vycestoval do Vatikánu na stretnutie s pápežom. Ako uviedol na sociálnej sieti, súčasťou delegácie je aj jeho mama. Premiér tvrdí, že matke a jej sprevádzajúcej osobe hradí všetky náklady, a že na Leteckom útvare MV SR objednal dve letenky, ktoré po vyúčtovaní uhradí. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec tieto slová označil za klamstvá.

Fico podľa Mikulca klame o tom, že nechal vystaviť letenku a uhradí let vládnym špeciálom svojej mame. Ako povedal vo videu na sociálnej sieti, žiadna letenka sa u leteckého útvaru rezortu vnútra vystaviť nedá. Dôvod je podľa neho ten, že letka ministerstva vnútra nie je leteckým dopravcom.

„To je, ako keby ste teraz zastavili policajné auto a povedali mu, že však odvezte ma ako taxík a potom ja vám to zaplatím. Nedá sa to. Tak isto by ste mohli zastaviť hasičov, a povedať, že máte plnú cisternu vody, tak poďte mi poliať záhradu v lete. Nič také nie je možné,“ hovorí.

Tlačový odbor rezortu vnútra uviedol, že „v prípade cesty predsedu vlády SR Roberta Fica do Vatikánu ide o parciálne rozdelenie výšky nákladov, ktoré sú spojené s využitím služieb Leteckého útvaru“.

„Potvrdzujeme, že tieto náklady budú hradené Úradom vlády, respektíve predsedom vlády,“ uvádza Matej Neumann.