Prezident Pellegrini prišiel k barberovi v sprievode majákov: V Petržalke ľudia nevedeli, čo je to za poplach

Do rovnakého holičstva chodí prezident pravidelne. Viackrát sa stalo, že prišiel v sprievode majákov. Očití svedkovia si najskôr mysleli, že horí.

Ako vo svojom článku informuje Pluska, z auta pred salónom vystúpil prezident, šiel sa dať ostrihať k barberovi. Jeho limuzínu sprevádzali autá so zapnutými majákmi, bol v sprievode ochranky. „Chodí tam často. Je tam pečený-varený. Vždy to mám rovno pod oknami. Prvýkrát, keď som to počul, myslel som, že horí celá Petržalka,“ opísal situáciu pre Plusku muž, ktorý v Petržalke býva.

Keď prezident odchádzal, situácia sa opakovala. Odchádzal opäť v sprievode ochranky a so zapnutými majákmi. K incidentu sa vyjadrila aj hovorkyňa prezidenta. Prezidentova ochranka je, samozrejme, v poriadku, ľudí však vyrušili práve tie zapnuté majáky. „Peter Pellegrini ako dlhoročný politik so skúsenosťou z najvyšších ústavných funkcií vôbec nesleduje, za akých okolností sa jeho vozidlo presúva. V čase zvýšených bezpečnostných opatrení sa plne spolieha na rozhodnutia príslušníkov úradu na ochranu ústavných činiteľov,“ povedala Patrícia Medveď Macíková.