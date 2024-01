Prelomové zistenie by mohlo pomôcť rozlúsknuť tisícky nevyriešených prípadov: Zdá sa, že odtlačky prstov nie sú jedinečné

Väčšina z nás už od základnej školy žije s informáciou, že odtlačky prstov a uši človeka sú jedinečné. Práve odtlačky sú aj jedným z dôkazov, ktorý sa získava na mieste činu, ak dôjde k zločinu. Podľa umelej inteligencie ale odtlačky nie sú také jedinečné, ako sa doteraz verilo.

Odtlačky prstov nemusia byť jedinečné

Vďaka prelomovej analýze odtlačkov prstov pomocou umelej inteligencie by sa mohli vyriešiť tisíce odložených prípadov, informuje Mail Online. Podľa umelej inteligencie nie je pravda, že každý odtlačok prsta je jedinečný. Tejto informácii pritom ľudia veria desaťročia.

K prelomu došlo, keď sa študent Kolumbijskej univerzity pokúsil zistiť, či umelá inteligencia dokáže nájsť súvislosti medzi zdanlivo veľmi odlišnými odtlačkami prstov tej istej osoby. Ak by totiž zločinec zanechal na jednom mieste činu odtlačok palca a na inom mieste činu odtlačok ukazováka, nebolo by možné tieto dva odtlačky spojiť. Gabe Guo, absolvent inžinierskeho štúdia, predložil počítaču obrázky približne 60 000 odtlačkov prstov v pároch.

V niektorých prípadoch boli odtlačky z dvoch rôznych prstov jednej ruky a v iných prípadoch zas boli od rôznych osôb. Postupom času sa počítaču podarilo odhaliť vzory, ktoré znamenali, že dva odtlačky prstov, ktoré vyzerajú úplne odlišne, pochádzajú z tej istej ruky – čo sa predtým nikdy nepodarilo zistiť.

Forenzná komunita zistenia odmieta

Zistenia boli spočiatku odmietnuté forenznou komunitou. Známy forenzný časopis výskum odmietol, pričom jeden z anonymných odborných recenzentov a editor dospel k záveru, že „je dobre známe, že každý odtlačok prsta je jedinečný“, a preto by nebolo možné zistiť podobnosť, aj keby odtlačky pochádzali od tej istej osoby.

Guo a jeho kolegovia však trvali na svojom. Hod Lipson, profesor inžinierstva na Kolumbijskej univerzite, uviedol, že zvyčajne voči redakčnými rozhodnutiam nenamieta, toto zistenie bolo príliš dôležité na to, aby ho ľudia ignorovali. Ak sa totiž informácia potvrdí, mohlo by sa podariť vyriešiť množstvo odložených prípadov. Vo väzení neraz sedia nevinní ľudia, a toto by ich mohlo oslobodiť.

Čo všetko umelá inteligencia dokáže

Jedným zo sporných bodov, ktoré viedli k zamietnutiu výsledkov výskumu, je, že nebolo jasné, aké informácie umelá inteligencia použila na prepojenie zdanlivo nesúvisiacich odtlačkov prstov. Tím dospel k záveru, že umelá inteligencia identifikovala nové vzory v stredoch odtlačkov prstov, ktoré predtým neboli pozorované. Lipson uviedol, že je to ukážka toho, čo všetko po novom dokáže umelá inteligencia.

Mnohí ľudia si myslia, že umelá inteligencia nemôže v skutočnosti prinášať nové objavy – že len opakuje poznatky. Tento výskum je však príkladom toho, že aj pomerne jednoduchá umelá inteligencia môže na základe relatívne jednoduchého súboru údajov, ktorý má výskumná komunita už roky k dispozícii, poskytnúť poznatky, ktoré odborníkom unikali celé desaťročia.