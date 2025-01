Prekvapivý koniec známej fabriky, svoju činnosť ukončí po 27 rokoch. Novú prácu si musí hľadať viac ako 110 zamestnancov

Prísady využívané pri pečení, známe pudingy či mrazené pizze. Tým všetkým sa u nás preslávila spoločnosť Dr. Oetker, ktorá má od roku 1998 svoj vlastný výrobný závod aj v Českej republike. Konkrétne sa nachádza v meste Kladno a zamestnáva 188 ľudí. Už čoskoro ale bude minulosťou.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako vyplýva z nedávno zverejnenej tlačovej správy, zástupcovia výrobcu tak musia urobiť takpovediac z prevádzkových dôvodov. Dr. Oetker sa v Kladne usadil v priestoroch niekdajšej obuvníckej fabriky ešte v roku 1998 a zameriava sa tu na výrobu prísad na pečenie, prípravkov na zaváranie, pudingov, dezertov v prášku a podobne. V súčasnosti spoločnosť zamestnáva až 188 pracovníkov.

Ako v správe avizovala hovorkyňa Jiřina Pilařová, spomínaná fabrika už nie je naďalej vhodná na výrobu potravín. „Vzhľadom na to, že možnosti rozšírenia a modernizácie výroby boli už vyčerpané, rozhodla sa spoločnosť výrobný závod uzavrieť,“ špecifikovala s tým, že výrobu produktov zastrešia iné závody. Pilařová ďalej uviedla, že zrušených bude až 114 pracovných miest, ktorým však Dr. Oetker zabezpečí nadštandardné odstupné a pokúsi sa im pomôcť uplatniť na pracovnom trhu.

Známy výrobca tiež prezradil, že v posledných rokoch sa zásadným spôsobom zvýšili jeho náklady. Predovšetkým ide o zvyšovanie cien energií a surovín, no čoraz tvrdšie je aj konkurenčné prostredie, v ktorom musia majitelia neustále investovať do modernizácie. A práve tu nastal v Kladne kameň úrazu. „Aj napriek kvalitnej práci všetkých zamestnancov, nie je v kladenskej výrobni v dôsledku obmedzených výrobných priestorov naďalej takáto modernizácia možná,“ dodala spoločnosť.

Napriek zatvoreniu fabriky v Kladne, ku ktorému by malo dôjsť v priebehu roka 2025, je dôležité poznamenať, že značka Dr. Oetker na českom trhu nekončí a jej výrobky sa budú do predajní distribuovať štandardne tak, ako tomu bolo doteraz.

Na Slovensku skončila nemecká firma

Ešte v apríli sme vás informovali o tom, že spoločnosť Lindenmaier, ktorá podnikala v meste Šurany, má problémy. Firma sa pre zlú finančnú kondícii sama poslala do konkurzu, no výrobu nezastavila a pokúšala sa nájsť vhodného partnera, ktorý by ju dokázal zastabilizovať. Podľa súčasných správ je jasné, že snaha úspešná nebola.

Lindenmaier v Šuranoch pôsobil od roku 1993 a jeho výroba sa zameriava na produkciu súčiastok do motorov, prevodoviek, či podvozkov pre automobilový priemysel. Nemeckí investori sa tu usadili v bývalých priestoroch skrachovanej firmy Elitex a svoju výrobu postupne rozširovali. V roku 2007 sa zástupcovia spoločnosti rozhodli pre zásadnú investíciu a za 7 miliónov eur tu vybudovali fabriku, v ktorej malo v najlepších časoch pracovať okolo 250 ľudí.

Medzi rokmi 2017 a 2023 totiž firma dokázala vykázať zisk iba trikrát a postupne nakumulovala stratu presahujúcu milión eur. Vlani už bola situácia natoľko zlá, že vedenie firmy sa rozhodlo pre radikálny krok a požiadalo o konkurz. Snažilo sa však nájsť nového investora. „Prvé kolo bolo neúspešné, a to najmä preto, že možní investori si vypýtali viac času, respektíve avizovali, že nestíhajú podnik rozanalyzovať tak, aby vedeli podať relevantnú ponuku,“ uviedla konkurzná správkyňa Monika Chorváthová.

Ako je dnes zrejmé, snaha nebola úspešná a záchranca závodu v Šuranoch sa nenašiel. Veriteľský výbor v decembri 2024 rozhodol, že podnik zastaví výrobu k poslednému dňu roka 2024. Veritelia, ktorí si nárokovali celkovú sumu 445-tisíc eur, tento návrh jednomyseľne podporili.