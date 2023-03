Prehovoril muž, ktorý kľačal na kapote auta a bol agresívny: Vraj priateľku nebil, bol už deväťkrát súdne trestaný

Pred niekoľkými dňami obletelo Slovensko video, na ktorom agresívny muž kľačal na kapote auta a udieral doň stieračom. TV Noviny priniesli reportáž so ženou, ktorá sedela v aute a opísala desivé zážitky, ktoré s mužom má. Tentoraz prehovoril aj on a podľa informácií portálu TV Noviny odmieta, že by svoju priateľku bil.

Spomínaný muž z kapoty auta je 48-ročný Ľudovít, ktorý bol súdne trestaný už deväťkrát, okrem iného aj za vyhrážanie.

Ako uvádzajú TV Noviny, odmietol, že by svoju bývalú partnerku napadol. Zatiaľ čo ona uviedla, že ju už predtým bil a kopal.

„Ona vraví všeličo,“ reagoval na tieto obvinenia. Taktiež ju vraj neudrel ani v aute.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava bolo voči mužovi vznesené obvinenie. Sudca ho zatiaľ umiestnil do preventívnej väzby.

Incident so smutným pozadím

Jana pre TV Noviny priznala, že agresívny muž na jej kapote bol jej expriateľ. Záchvat agresivity dostal preto, že ju nútil, aby s ním išla kradnúť do obchodu, ona však odmietla.

Celému incidentu predchádzal ich konflikt pred obchodným reťazcom, v ktorom sa mala krádež odohrať. Keď odmietla byť jeho komplicom, odlomil jej obe spätné zrkadlá, poškodil stierače a kopal do karosérie jej auta.

Jana sa následne v aute zamkla a začala trúbiť v domnení, že niekto jej príde na pomoc. Žiaľ, nestalo sa tak, a preto autom z parkoviska rýchlo odišla. Akonáhle ale zastala na križovatke, kde akurát vychytala červenú, šialený muž jej naskočil na kapotu a odohrala sa scéna, ktorú zachytáva virálne video.

Keďže vystrašená žena nevedela, čo robiť, a pochopiteľne sa bála o svoj život, rozhodla sa v jazde pokračovať, dúfajúc, že muž z kapoty zlezie.

Žena ale spravila chybu, a keď muža prosila, aby už prestal, pustila ho do svojho auta. Ten jej dal okamžite “hlavičku” a začal búšiť po palubovke.