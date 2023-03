Predtým si to nemohol dovoliť: Adam Driver priznal, čo si kúpil za svoju prvú väčšiu výplatu, ľudí šokoval a rozosmial

Každý nejako začínal a platí to aj o veľkých hollywoodskych hviezdach. Jednou z nich je nepochybne aj herec Adam Driver. V novom rozhovore s Jimmym Fallonom v jeho show však zaspomínal aj na dávne čase a priznal, čo si kúpil za svoj prvý herecký honorár.

Adam Driver sa rozpomenul aj na svoje štúdium na Juilliarde a spomenul milú príhodu o tom, ako behal z domu do školy napriek tomu, že to mal poriadny kus cesty. Následne prezradil, že svoj prvý väčší herecký honorár dostal za účinkovanie v seriáli Zákon a poriadok. Keď však priznal, čo si ako prvé kúpil, ľudí rozosmial.

Dovtedy si ich nemohol dovoliť

Nech to znie dnes akokoľvek šialene, aj Adam Driver je iba človek a v skutočnosti v tomto čase túžil po páre Jordanov. Herec vysvetlil, že predtým nemal peniaze na takéto drahé topánky. Takže prvé, čo si kúpil, boli práve Jordany.

Ak by ste si ale mysleli, že si ich okamžite obul, aby každý videl, že ich má, boli by ste na omyle. Driver si tieto topánky iba kúpil a vystavil. Nie preto, že by si chcel vytvoriť nejakú zbierku alebo podobne. Proste ich chcel, tak si ich kúpil. Na druhej strane sa obával, že ich zničí, tak na ne iba sadá prach.