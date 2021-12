Prečo sa na pánskych boxerkách nachádza otvor vpredu? Vysvetľuje výrobca spodnej bielizne

Pravdou je, že nie všetci rozumejú, prečo výrobcovia zvyknú na niektorých modeloch pánskych boxeriek umiestňovať prekrytý otvor. Výrobca Sheath vysvetlil, prečo sa tam nachádza.

Iba 1 z 5 mužov ho používa

Aj keď to mnohí ľudia vedia, na čo slúži, nie každý to vie, píše IFL Science. Jedným z hlavných účelov je jednoducho umožniť mužom vytiahnuť penis pri močení, aby mohli tento úkon vykonať aj bez ich stiahnutia boxeriek. Aj keď sa to môže javiť ako samozrejmé, spoločnosť Sheath sa odvoláva na prieskum, ktorý tvrdí, že iba 20 % mužov, ktorý boxerky nosia, využívajú dieru pri močení.

Lepšie ako v minulosti

Výrobca tiež tvrdí, že spodná bielizeň sa výrazne zmenila od tej v minulosti. Dnes je v miestach, kde sa nachádza penis oveľa viac miesta, čím sa zabezpečuje väčšie pohodlie. Tento nový dizajn tak dáva väčšiu slobodu a navyše aj elastické materiály spôsobujú, že penis aj pri prípadnom zväčšení, sa nebude v boxerkách nepríjemne tlačiť.