Prečo sa na dámskych nohavičkách objavujú vybielené škvrny? S odpoveďou prichádza Vagina múzeum

Možno ste aj vy spozorovali na dámskych nohavičkách vyblednuté škvrny. Rovnako ako mužov, ktorí použité dámske nohavičky zvyčajne podrobne neskúmajú, tak prekvapivo, aj niektoré ženy netušia, čo toto vyblednutie spôsobuje.

To si všimlo aj Múzeum vagíny v Londýne. Ako uvádza portál IFL Science, pozorovali popularitu svojho postu na Twitteri a keďže mnohí ľudia nevedeli, prečo je na nohavičkách vyblednutá škvrna, rozhodli sa ľudí trochu poučiť.

Mnohé ženy si síce na svojich nohavičkách škvrny všimli, no bolo im trápne to s niekým riešiť, alebo mali pocit, že niečo nemusí byť s ich vagínou správne. Ako však múzeum zdôrazňuje, nie je to tak.

Prejav zdravej vagíny

“Dostávame veľa správ od žien, ktoré netušili, prečo majú vyblednuté nohavičky a teraz sa s úľavou dozvedeli dôvod,” uvádza múzeum. Múzeum píše, že vyblednuté škvrny na nohavičkách nie sú známkou nedostatočnej či zlej hygieny, ani prejav žiadneho ochorenia.

Deje sa to preto, lebo zdravá vagína má mierne kyslé prostredie a keď látka strávi určitý čas v takomto prostredí, tak začne blednúť. Viditeľné je to najmä na tmavších tkaninách.

Mierne kyslé prostredie vagíny chráni pred bakteriálnymi a kvasinkovými infekciami. Hladina PH vagíny je okolo 3,8 až 4,5. U žien pred pubertou a po menopauze je hladina trochu vyššia.

Do you find lighter patches in your dark underwear? IT’S NORMAL! Your vagina is acidic and has a pH of 3.8-4.5. That’s acidic enough to bleach fabric, and that’s what’s happening. pic.twitter.com/LxpibEK6ks — Vagina Museum (@vagina_museum) February 17, 2021

“Vyblednutie spôsobuje hlavne výtok, ktorý sa zvyšuje počas ovulácie,” uviedol pre portál Metro Dr. Alex Eskander ešte v roku 2019. Ďalej vysvetlil, že ak je výtok na nohavičkách následne vystavený oxidácii, môže spôsobiť zafarbenie a časom aj vyblednutie látky.

Nedostatočná informovanosť

Tweet, aký zverejnilo Múzeum vagíny, či aj tento článok, by nemuseli vôbec vzniknúť, ak by sa k téme ako je gynekologická anatómia v spoločnosti pristupovalo s vážnosťou, aká jej náleží. Mnoho ľudí, a to nielen rodičov, ale aj pedagógov či lekárov, sa jednoducho hanbí rozprávať o intímnych častiach ľudského tela, alebo mnohé fakty ani nepoznajú.

Dôkazom toho, že gynekologická anatómia je pravidelne prehliadaná, nasvedčuje napríklad aj fakt, že podrobná anatomická štúdia vnútorného klitorisu bola zverejnená až v roku 1998. Prehliadaním či zahmlievaním týchto faktov ale človek nedokáže dobre pochopiť svoju anatómiu, čo dáva priestor na vznik rôznych mýtov či hoaxov.

Aj preto múzeum vagíny prevádzkuje výstavu s názvom Muffbusters: Mýty o vagíne a ako bojovať proti nim. Ak by ste chceli múzeum pri návšteve Londýna vidieť, nachádza sa na populárnom mieste Camdem Market. Momentálne je však od 16. decembra kvôli pandémii zatvorené.