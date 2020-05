Aktuálne: Súkromnej spoločnosti sa dnes nepodarilo vyslať ľudí do vesmíru. Štart preložili

Štart vesmírnej lode Crew Dragon spoločnosti SpaceX s ľudskou posádkou naplánovaný na stredu odložili na sobotu z dôvodu nepriaznivého počasia. Informovala o tom agentúra AP.

Misia Demo-2 je pre obe organizácie obzvlášť dôležitá. Pre spoločnosť Elona Muska je to prvá vesmírna misia s ľudskou posádkou, NASA dnes mala vyslať svojich astronautov do vesmíru po prvý raz od roku 2011 z americkej pôdy. Zároveň to dnes mal byť vôbec prvý komerčný let, ktorý mal priviesť ľudí na ISS.

Do vesmíru mali poletieť skúsení astronauti Bob Behnken a Doug Hurley, ktorých mala na ISS vyniesť kapsula Crew Dragon. Tá je, rovnako ako nosná raketa Falcon 9, ktorá s ňou vzlietne, z dielne SpaceX.

Falcon 9 mala vzlietnuť z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, konkrétne z rampy 39A, odkiaľ v roku 1969 odštartoval let Apollo 11, ktorého posádka ako prvá pristála na Mesiaci. Štart rakety bol naplánovaný na 16:33 miestneho času (22:33 stredoeurópskeho letného času). Počasie však prekazilo všetky plány, let presunuli na sobotu.

Opäť naživo aj na RTVS

Štart rakety bude opäť možné sledovať online na kanáloch NASA, výnimočnú udalosť však na obrazovky opäť prinesie aj RTVS. Na Dvojke v sobotu verejnoprávna televízia odvysiela špeciálnu talkshow Gregora Mareša. Súčasťou relácie bude aj živý prenos štartu rakety Falcon 9 z mysu Canaveral.

Vesmír sa stáva dostupnejším

Dnešný deň mal byť mimoriadne dôležitým míľnikom hneď z niekoľkých dôvodov. Spolupráca amerického úradu NASA so súkromnou spoločnosťou SpaceX totiž predznamenáva zrejmú podobu budúceho dobývania vesmíru. Po medzinárodných vesmírnych agentúrach sa k slovu konečne dostali aj súkromné spoločnosti. Nejde pritom len o SpaceX, v oblasti vesmírnych letov urobili značný pokrok aj Blue Origin či Boeing. Dôležitý míľnik je dôsledkom najmä zníženia cien a nákladov na lety do vesmíru, ktoré môžu už v najbližších desaťročiach priniesť napríklad aj súkromné a zážitkové lety na obežnú dráhu Zeme.

Teraz už len ostáva dúfať, že štart rakety presunutý na sobotu bude úspešný a nebude prerušený kvôli nepriaznivému počasiu.