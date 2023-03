Prečo počuť v mušli šum mora? Táto záhada je plná nepravdivých mýtov. Dôvod je iný, než si myslíte

Jednou z najväčších „záhad“, ktoré si mnohí nesieme od detstva, je zvuk mora či oceánu v mušliach. Aj vám hovorievali rodičia, aby ste si mušľu z dovolenky priložili k uchu a začujete v nej šumenie vĺn? Ako ste možno správne odhalili, v skutočnosti to nie je more alebo oceán, čo počujete. Vzniklo však viacero mylných teórií o pôvode tohto zvuku a s najväčšou pravdepodobnosťou im veríte aj vy. IFLScience objasnil, ako to naozaj je.

Článok pokračuje pod videom ↓

Máte doma mušľu privezenú z dovolenky, v ktorej aj na Slovensku stále počujete „šum mora“? Tento zvuk nie je žiadne more, ale mnohí ľudia mylne veria tomu, že keď si priložia mušľu k uchu, vlastne počujú prúdenie krvi vo svojom tele. No tiež to nie je pravda.

Je to iba mýtus

Ako vysvetľuje IFLScience, ide o veľmi známy mýtus, ktorý je ale ľahko vyvrátiteľný. Napríklad prostredníctvom jednoduchého experimentu — skúste sa na pláži započúvať do zvuku mušle, potom si na chvíľu choďte zabehať, aby ste zvýšili prietok krvi vo svojom tele a započúvajte sa do mušle znova. Zistíte, že „zvuk mora“ v nej je stále rovnaký, čo teda nedáva zmysel.

Existuje viac teórií o tom, čo v mušli vlastne počujeme, no nie sú pravdivé. Ako to teda je?

V mušli môžete naozaj počuť more

Pravdou je, že zvuky, ktoré počujete z mušle, nepochádzajú z ľudského tela, ale z vášho okolia. Jednoducho vysvetlené, mušľa zosilňuje určité frekvencie, a tak ich cez ňu počujete hlasnejšie ako iba prostredníctvom ucha.

Nakoniec to teda skutočne môže znamenať, že v mušli počuť more alebo oceán. Avšak iba v prípade, že sa nachádzate v ich blízkosti.