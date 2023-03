Z Vietnamu ušiel na lodi uprostred noci: Život herca, ktorý ovládol Oscarov, je sám o sebe hodný natočenia filmu

Sú herci, ktorí sa o zisk prestížneho ocenenia Oscar snažia v niekoľkých úspešných filmoch, pričom niektorým to pokojne trvá aj celú kariéru. A potom je tu prípad muža menom Ke Huy Quan, ktorý na desiatky rokov zmizol z Hollywoodu, no vrátil sa rovno ako hrdina tohtoročných Oscarov.

V článku sa dozviete aj: ako utiekol s rodinou z Vietnamu;

aký život ho čakal v USA;

čo mu pomohlo byť detskou hviezdou;

kde bol posledných viac ako 30 rokov;

prečo sa vlastne vrátil k herectvu.

Ke Huy Quan, ktorý je známy aj pod menom Jonathan Quan, v súčasnosti patrí medzi najčastejšie spomínané osobnosti filmového sveta. V nedeľu sa totiž stal držiteľom prestížnej sošky Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Cesta k tomuto doživotnému úspechu však nebola jednoduchá, ani krátka, no bez debát ide o jeden z najpútavejších príbehov v histórii Hollywoodu.

„Mnohí by povedali, že takéto príbehy sa dejú len vo filmoch. Nemôžem uveriť, že sa to stálo práve mne. Toto je skutočný americký sen,“ povedal 51-ročný herec so soškou Oscara v ruke. Keď sa však vrátime viac ako 40 rokov v čase, zisk najprestížnejšej filmovej ceny je pre tohto vietnamského rodáka skutočným námetom na celovečerný film o tom, že nikdy nie je neskoro uspieť.

Quan sa narodil v auguste 1971 vo vietnamskom mieste Saigon, ktoré dnes poznáme ako Hočiminovo Mesto. V tom období bola však táto ázijská krajina uprostred vojny severu proti juhu. Sever s podporou Sovietskeho zväzu, Číny, Vietkongu či Československa napokon v roku 1975 zjednotil Vietnam do jedného celku, čo zapríčinilo útek množstva tamojších obyvateľov.

Detstvo bolo nočnou morou útekov a nových začiatkov

Medzi nimi sa v roku 1978 objavila aj Quanova rodina, konkrétne rodičia a osem súrodencov. Z Vietnamu síce ušli, no nepodarilo sa im to naraz. Budúca detská hviezda Hollywoodu sa spoločne s otcom a piatimi súrodencami vybrali na lodi do utečeneckého tábora v Hongkongu, pričom matka s jeho ďalšími tromi súrodencami putovali do Malajzie.

„Vo Vietname som bol normálnym dieťaťom a moji rodičia sa zrazu rozhodli utiecť. Bolo to uprostred noci. S otcom a piatimi súrodencami sme utiekli na lodi. Dostali sme sa do Hongkongu a zrazu som bol v utečeneckom tábore obklopenom strážami a policajtmi,“ povedal Quan, ktorý mal v čase úteku 7 rokov.

V roku 1979 sa napokon celá početná rodina dostala do Spojených štátov amerických a usadili s v čínskej štvrti Los Angeles. Začiatky nového života v Kalifornii však neodrážali povestný americký sen, za ktorým sa rozhodli, respektíve stále rozhodujú odísť milióny ľudí z celého sveta. „Začiatky boli veľmi traumatické a zlé. Boli sme utečenci a nikto nás nechcel. Nikto sa s nami nerozprával, v škole to bolo veľmi nepríjemné, volali nás, že sme tí, ktorí vyskočili rovno z lode,“ cituje The Guardian slová Jonathana.

Na kasting prišiel náhodou

Filmová kariéra vietnamského herca sa začala naozaj netradičnou formou. Nebol to on, kto sa rozhodol chodiť od dverí k dverám a skúšať na kastingoch šťastie. Filmový štáb Indiana Jones hľadal v roku 1983 detských hercov do nového filmu Stevena Spielberga, pričom si vybrali niekoľko detí zo základnej školy, ktorú zhodou náhod navštevoval aj Jonathanov brat.

Ten sa dostavil na kamerové skúšky, pričom starší brat ho tam len sprevádzal. Quan mladší síce neuspel, ale filmári si v miestnosti všimli aj ďalšieho chlapca, ktorému ponúkli, aby ukázal, čo je v ňom. A čuduj sa svete, o tri týždne letel Jonathan Quan v spoločnosti velikánov ako Harrison Ford a Steven Spielberg na Srí Lanku, kde sa natáčal Indiana Jones: Temple of Doom (Chrám skazy).

Po úspechu v Indiana Jones z roku 1984 sa blysol rovno v ďalšom veľkom filme The Goonies (Nezbedníci), v ktorom mal prsty aj Spielberg. „Bolo to to najšťastnejšie obdobie môjho života,“ povedal Quan. Aj keď dnes to nie je žiadnym prekvapením, Spielberg si v polovici 80. rokov vypočul množstvo kritiky, keďže bol asi prvý režisér, ktorý do hollywoodskeho blockbusteru obsadil ázijského herca, spomína NBC News.

Odmlčal sa na desiatky rokov. Kde bol takmer 30 rokov?