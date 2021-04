Prečo nám pri strese vypadávajú vlasy? Vedci objavili možnú príčinu a dokázali ju zvrátiť

To, že stres spôsobuj, že vlasy šedivejú a že dokonca prestávajú rásť, je známa vec. To, čo ale nevieme, je, prečo sa tak deje. Avšak nová štúdia vykonaná na myšiach by teraz mohla priniesť odpovede na to, ako stres súvisí s našimi vlasmi.

Vedcom sa podaril identifikovať hlavný stresový hormón, ktorý spôsobuje zastavovanie rastu vlasov a tiež objavili aj typ buniek a molekulu zodpovednú za prenos stresového signálu, uvádza portál Science Alert.

Hormón a kmeňové bunky

“Koža ponúka prístupný systém na hĺbkové štúdium problému vypadávania vlasov v dôsledku stresu,” hovorí hovorí biológ Ya-Chieh Hsu z Harvardovej univerzity.

Vedci v práci uverejnenej v Nature zistili, že stres skutočne oneskoruje aktiváciu kmeňových buniek a zásadne mení, ako často kmeňové bunky vlasových folikulov regenerujú tkanivo.

Najskôr vedci museli potvrdiť, že stres obmedzuje rast vlasov. To urobili pokusom na myšiach pomocou toho, že im nakláňali klietku a používali blikajúce svetlo. Keď to potvrdili, identifikovali zodpovedný stresový hormón kortikosterón.

Ten našli a jeho zdroj v tele myši chirurgicky odstránili, čo malo za následok zvrátenie stavu – vlasové folikuly sa začali obnovovať.

Prišli tiež na to, že stresový hormón pôsobí na zhluk kožných buniek a riadi tok výživných látok do vlasového folikulu. Vedci však prišli na to, že ak myšiam pridali vylučovanie špeciálneho proteínu GAS6, začala sa u nich aktivácia kmeňových buniek a podpora rastu.

Môže to fungovať aj u ľudí?

Vedci teraz prichádzajú s kľúčovou otázkou, či aj ľudské telá fungujú rovnako. Človek má vlastný stresový hormón kortizol a je potrebný výskum, aby sa zistilo, či reaguje rovnako ako kortikosterón u myší.

Taktiež existuje rozdiel v tom, ako fungujú vlasy u ľudí a u myší, aj keď zo širšieho pohľadu sme si v tom podobní.

Vedci si však od tohto výskumu sľubujú veľa a dúfajú, že ak sa im zistenia podaria úspešne preniesť do ľudskej biológie, mohli by pomôcť miliónom ľudí po celom svete, ako zvrátiť vypadávanie vlasov v dôsledku pôsobenia stresu.