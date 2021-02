Viete, ako vás ovplyvňujú vaše vnútorné hodiny? Vedci zistili, čo s našimi hormónmi robí striedanie ročných období

Tým, že sa príroda okolo nás v priebehu roka mení, meníme sa aj my. Už to nie je iba hypotéza, ale fakt. Milióny krvných testov ukázalo, že celý rad ľudských hormómov spadá do zreteľných sezónnych vzorcov, aj keď tieto zmeny sú pomerne malého rozsahu.

Niektoré v lete, iné v zime

Zistilo sa, že najvyššia hladina hormónov z hypofýzy, ktorá pomáha regulovať reprodukciu, metabolizmus, stres či laktáciu, je meraná koncom leta, uvádza portál Science Alert. Periférne orgány pod kontrolou hypofýzy, rovnako ako tie, ktoré produkujú pohlavné hormóny, či hormón štítnej žľazy, takisto vykazovali sezónnosť. Namiesto toho, aby vrcholili v lete, však tieto hormóny vrcholili v zime.

Napríklad testosterón, estradiol a progesterón dosiahli vrchol na konci zimy alebo začiatkom jari. Tieto zistenia poskytujú doposiaľ najsilnejšie dôkazy o tom, že ľudia majú vnútorné sezónne hodiny, ktoré nejakým spôsobom ovplyvňujú naše hormóny spôsobom, ktorý zodpovedá ročnému obdobiu.

Sme podobní zvieratám

“Rovnako ako u ľudí, tak aj u niektorých zvierat môže dôjsť k fyziologickému vrcholnému obdobiu základných biologických funkcií odvíjajúcej sa od ročného obdobia,” píšu vedci v štúdii publikovanej v časopise PNAS.

Mechanizmus, ktorý poháňa tieto sezónne hodiny nie je známy, ale autori naznačujú, že medzi hypofýzou a periférnymi žľazami v tele je v hre prirodzené celoročné prepojenie.

Hormóny hypofýzy, ktoré vnímajú slnečné svetlo by mohli v priebehu roka koordinovať ostatné orgány, aby sa prispôsobovali ročnému obdobiu. Ľudia teda môžu vykazovať koordinované sezónne nastavené hodnoty so zimným a jarným vrcholom v osiach rastu, stresu, metabolizmu a reprodukcie.

Takéto niečo je pozorované aj u iných cicavcov. Napríklad, polárne soby vykazujú pokles hormónu leptín, keď sú zimné dni kratšie, aby znižovali výdaj energie, tepla a brzdila sa u nich reprodukcia. Podobne sú na tom aj primáty, napríklad samice makaka rézus ovulujú po období monzúnov podstatne viac, takže ich potomkovia sa rodia pred príchodom letných monzúnov.

Ako ale ľudské hormóny kolíšu s ročnými obdobiami zostáva stále nie úplne jasné. Väčšina štúdií bola iba čiastkových a nekonzistentných. Niektoré štúdie o pohlavných hormónoch hovorili o potrebe brať do úvahy sezónne zmeny, iné hovorili, že ročné obdobie je nedôležitým zdrojom variability.

Nový výskum z Izraelu je najväčším svojho druhu a analyzuje všetky ľudské hormóny. Autori zistili, že ľudia vykazujú sezónne vzorce hladín hormónov, ale nie tak silno ako u iných cicavcov. Fyziologické účinky týchto hormonálnych posuvov nie sú jasné, ale niektoré zmeny sú v súlade s predchádzajúcimi štúdiami. Napríklad zmeny hormónu štítnej žľazy, ktorý vrcholí v zime bol viazaný na termogeneráciu. Aj sezónne načasovanie kortizolu, ktoré vrcholilo vo februári, súhlasilo s predchádzajúcimi štúdiami.

Sezónne zmeny sú ale pomerne malé, ale poukazujú dôležitosť z klinického hľadiska. Na ďalšie overenie bude potrebné vykonať ďalšie štúdie v iných častiach sveta. Zistenia však ukazujú, že sa až tak nelíšime od ostatných cicavcov na Zemi.