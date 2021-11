Prečo majú ľudia chlpatý zadok? Definitívne vysvetlenie neexistuje, tieto tri možnosti, ale prichádzajú do úvahy

Pri pohľade na hominidov sú ľudia v mnohých ohľadoch špecifickí. Jedným, veľmi viditeľným znakom je, že človek je najmenej chlpatým zástupcom v celej tejto skupine. Napriek tomu sme si ponechali viacero ochlpení najmä na hlave, v podpazuší alebo v okolí intímnych partií. Kým dôvody ochlpenia na týchto miestach sú v mnohých prípadoch funkčné, v prípade chlpov na zadku stále neexistuje definitívny záver toho, prečo ich tam máme.

Aby sme prišli na riešenie tohto mimoriadneho problému, kanál na YouTube s názvom SciShow sa to pokúsil vysvetliť s pomocou vedcov a video už videli viac ako 4 milióny ľudí, uvádza portál IFL Science.

Na túto tému neexistujú seriózne vedecké výskumy, čo znamená, že sa tu uvoľňuje priestor na rôzne špekulácie, hypotézy a dohady.

Nebránia páreniu

Jedna teória tvrdí, že chĺpky na zadku máme kvôli tomu, že nie je na ich elimináciu žiadny evolučný tlak. Podľa tejto hypotézy tam máme chlpy preto, lebo počas evolúcie nebol dôvod, aby sme ich stratili. Znamená to, že nebránia páreniu a je to dobrá správa aj pre tých, ktorí si myslia, že chlpy na zadku sú neatraktívne pre opačné pohlavie. Podľa evolúcie to tak nie je.

Zosilnenie vône

Ďalšou teóriou je, že chlpy na zadku nám pomáhajú udržať a zosilňovať arómu vychádzajúcu z týchto partií. Áno, je to niečo, po čom moderní ľudia veľmi netúžia. Avšak, ranní hominidi používali pachy zadku ako dôležitý prostriedok komunikácie. Schopnosť šíriť svoj pach na veľké vzdialenosti prinášala pre dávnych predkov množstvo výhod a umožnilo to napríklad označovať aj územie a prilákať partnerov na párenie.

Chlpy pomáhajú zachytávať mastné sekréty, ktoré nesú pachy a zároveň poskytujú prostredie pre baktérie, ktoré konzumáciou a rozkladom týchto sekrétov vytvárajú ešte viac pachov. U dnešných ľudí táto potreba tvoriť pachy zanikla, ale keďže sa umývame (väčšina z nás), tak chlpy napriek tomu ostali.

Odieranie zadku

Tretia a posledná teória predpokladá, že chĺpky na zadku slúžia na zníženie trenia a odierania, keď sa hýbeme. Zachytávaním už spomínaných mastných sekrétov chĺpkami sa zaisťuje hydratácia pokožky, čo predchádza tomu, aby bol zadok popraskaný, podráždený a posiaty vyrážkami.

Ktorá teória je však tá pravá? Ako už bolo uvedené, táto problematika nebola podrobne preštudovaná, a tak je momentálne možné, že každá z týchto teórii nesie v sebe menší či väčší podiel pravdy.