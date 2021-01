Samci modliviek si vyvinuli trik, vďaka ktorému im samice po sexe neodseknú hlavu

Kým väčšina živočíchov po párení nemá problém so svojím ďalším fungovaním, u niektorých zvierat to nie je úplne tak. U tých, kde je rozvinutý sexuálny kanibalizmus, ťahajú samci za ten “kratší” koniec. No nie každý za nechá zožrať dobrovoľne.

Napríklad taký samec juhoafrickej modlivky si vyvinul mechanizmus, vďaka ktorému sa mu darí občas ujsť pred smrťou po párení, informuje portál Science Alert. V skutočnosti stále 60 % samcov po sexe umiera a končí ako chutné sústo.

Bojujú s ňou

“Samci hrajú vždy ruskú ruletu, keď narazia na samičky,” uvádza Nathan Burke, entomológ z univerzity v novozélandskom Aucklande, ktorý sa zaoberá páriacimi rituálmi modliviek. Aj keď juhoafrická modlivka nie je pôvodný druh, na Novom Zélande sa vyskytuje a bola sem pravdepodobne privezená v rámci klasického obchodu tovarov, pričom sa jej tu darí.

Samci modliviek prejavujú vždy mimoriadnu opatrnosť, keď sa blížia k svojej potenciálnej partnerke. Väčšina druhov modliviek sa snaží priblížiť zozadu, alebo sa priblížia vtedy, keď samica konzumuje korisť. Juhoafrické modlivky však majú inú stratégiu, ktorá doteraz nebola pozorovaná.

“Pod hrozbou toho, že budú zožraní, sa samci snažia samice premôcť v boji a následne ich prišpendlia,” uvádza Burke. Štúdiu o tomto triku zverejnili v časopise Biology Letters.

Ak prehrá, skončí ako večera

Samce, ktoré tento súboj vyhrajú, majú oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že párenie aj prežijú. Kľúč k víťazstvu bol ten, keď samec dokázal samicu ako prvý chytiť. Aj ak bol o trochu pomalší a podarilo sa mu samicu zachyť iba za predné zúbkované končatiny, stále mal významnú šancu uniknúť.

“Bol som veľmi prekvapený, keď som videl, že neraz samci zranili samice, zatiaľ čo sa s nimi snažili spáriť,” hovorí Burke pričom dodáva, že nikdy nič také u modliviek nepozoroval. Ak sa však samici podarilo súboj vyhrať a bola rýchlejšia, samce boli vždy zabité a zožrané. Zaujímavé tiež bolo, že keď samec zvíťazil, nie vždy to viedlo k páreniu. To nastalo iba v dvoch tretinách takýchto prípadov.

Veľmi zvláštnym poznatkom je tiež to, že juhoafrické modlivky sa dokážu rozmnožovať aj nepohlavne. Ak sa nespária, jednoducho produkujú svoje klony. Samci preto potrebujú vyvinúť techniky párenia sa, aby zostali relevantnými. Aj preto so samicami bojujú a snažia sa prežiť, inak by jednoducho vyhynuli.