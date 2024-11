Prečo má Donald Trump takú oranžovú farbu pleti? Ľudia hromžia, že oranžovejší ešte nebol, táto teória vás možno prekvapí

Vyzerá to tak, že Spojené štáty americké poznajú svojho nového prezidenta. V prvom rade pripomíname, že v dnešnej dobe nie je na mieste súdiť či rozoberať niekoho vzhľad. Médiá, aj široká verejnosť sa však v uplynulých hodinách začali zaoberať možnými vysvetleniami, prečo má Donald Trump oranžovú farbu pleti. Sociálna sieť X či Reddit doslova šalejú.

Možných vysvetlení či konšpirácií o „záhade“, ktorá zjavne mnohým vŕta v hlave, nájdeme vo virtuálnom priestore viac. Portál The Independent upozornil na zaujímavú teóriu, s ktorou prišla americká fotoeditorka Emily Elsie a zdieľala ju v príbehoch na svojom Instagrame. Túto sériu aktuálne nájdete uloženú v jej výberoch, kde si ju stále môžete celú pozrieť.

Vysvetlila, že niekedy si myslela, že Donald Trump vyzerá na fotografiách „oranžovo“ v dôsledku úpravy snímok a spôsobuje to retuš. Pretože si všimla, že v chladnejšom svetle bol odtieň jeho pleti menej intenzívny. Svoj názor však zmenila.

„Čím viac stresu, tým viac mejkapu,“ opísala Elsie. Pokračovala tým, že keď sa Trump ujal v roku 2017 svojej funkcie, nebol až taký oranžový ako v období, kedy jeho funkčné obdobie končilo. Šípi v tom akýsi psychologický aspekt.

„Keď sa Trump v prieskumoch dostal na čelo a mal takmer isté víťazstvo, tento odtieň bol preč,“ priblížila.

Debaty o farbe pleti Donalda Trumpa sa dostali aj k nemu samému. On však rázne odmietol, že by používal napríklad samoopaľovacie produkty.

Elsie svoju teóriu argumentovala aj snímkami z uplynulých dní, kedy Trump prežíval pravdepodobne skutočne dramatické chvíle. Upozornila, že nikdy sme ho nevideli až do takejto miery „oranžového“.

trump is more orange than EVER…. 😭😭 pic.twitter.com/ApxpAaEXPF

— ethyl ♡ (@luvmoonv) November 1, 2024