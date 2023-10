Prečo banánová príchuť nechutí rovnako ako banány z obchodu? Kedysi sa zhodovali, potom nastala katastrofa

Ak si kúpite cukríky, zmrzlinu či napríklad čokoládovú tyčinku s príchuťou banánu, môže vás zaskočiť ich intenzívna chuť. Tá sa vlastne ani nezhoduje s chuťou banánov, ktoré poznáme z obchodu. Dôvodom je, že dnes nejeme rovnaké banány ako ľudia pred desiatkami rokov.

Aj keď banány neboli v čase po druhej svetovej vojne na našom území bežne dovážaným ovocím, je možné, že niektorí ľudia sa k nim predsa len dostali. Ak ste teda počuli názory, že v minulosti boli banány lepšie a chutnejšie, nemusí ísť v tomto prípade len o spomienkový optimizmus na potraviny.

V minulosti totiž bola rozšírená a masovo pestovaná odroda banánov s názvom Gros Michel, pričom dnes kúpite v bežných obchodoch banány výlučne odrody Cavendish.

I just learned that we aren’t even eating the original banana 🍌

The original banana was called Gros Michel and it was wiped out in the 1950s due to the Panama disease

We now eat the Cavendish Banana which is a less tasty version pic.twitter.com/fWXtpUtGXj

— KIRNEILL (@KIRNEILL) July 2, 2022