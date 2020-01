Pre koronavírus robí opatrenia už aj Slovensko. Štát zakúpi diagnostický prístroj, na letisku budú cvičenia

Novobjavený koronavírus, ktorý sa po prvýkrát objavil ešte koncom minulého roka v Číne si doposiaľ vyžiadal minimálne 80 ľudských životov. Nakazených je pritom na celom svete už viac ako 2 300 ľudí. Kým v Číne platia rozsiahle obmedzenia, iné krajiny sa zatiaľ zameriavajú len na kontrolu príznakov a prevenciu. Najnovšie medzi ne patrí aj Slovensko.

V súvislosti s novým koronavírusom vykonáme cvičenia na letisku a našich hraniciach. Predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok po stretnutí krízového štábu z dôvodu aktuálnej situácie okolo koronavírusu. Rezort dopravy v pondelok požiada, aby sa na bratislavskom letisku vykonali cvičenia a systém aktivít, ktoré sú potrebné v prípade zachytenia pacienta priamo pri príchode na letisko. „Letisko disponuje jasným manuálom, ako má pokračovať. Požiadal som, aby sme vykonali cvičenie, aby sme aktivovali a preskúšali celý tento systém,“ konštatoval premiér.

Rovnaká previerka a cvičenia sa vykonajú aj na našich dvoch hraničných prechodoch v Čiernej nad Tisou a Vyšnom Nemeckom. „Overíme, akým spôsobom vieme aktivovať príslušné mechanizmy a zabezpečiť ochranu zdravia nielen občanov, ale aj tých, ktorí do styku prídu,“ uviedol Pellegrini. Slovenská republika bude podľa premiéra schopná už budúci týždeň po obdržaní príslušných podkladov aj vo svojom štátnom laboratóriu potvrdiť výskyt tohto ochorenia. „Dovtedy máme zazmluvnené medzinárodné laboratóriá v iných krajinách, kde pri podozrení zasielame vzorky,“ dodal.

Rezort zdravotníctva tiež vydá pokyn všetkým ôsmim hlavným krajským poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby so špeciálnymi záchrannými zložkami vykonali rovnaké cvičenie týchto všetkých procesov. Predseda vlády tiež vydal pokyn sekcii financovania MZ SR, aby ihneď uvoľnila 400 tisíc eur. Tie sú potrebné na zakúpenie špeciálneho diagnostického prístroja, ktorý potrebuje laboratórium Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Požiadal tiež verejnosť, aby sa nevytvárala panika. „Nie je dôvod na paniku u ľudí, ktorí v posledných týždňoch nevycestovali do postihnutej oblasti, nestretli sa s niekým, kto bol niekde dlhodobo odcestovaný a neprišli do kontaktu s ľuďmi, ktorí navštívili krajiny, kde sa vyskytuje koronavírus,“ konštatoval.

Aj keď na Slovensku zatiaľ neevidujeme prípad ochorenia na tento vírus, hlavný hygienik SR Ján Mikas upozornil, že pri súčasných možnostiach cestovania nevieme vylúčiť, že sa takýto prípad vyskytne aj u nás. „Práve preto sme tu, že nepodceňujeme túto situáciu, ale ani nechceme dramatizovať,“ uviedol. Ťažko podľa neho odhadnúť, ako sa vírus bude správať. Situáciu musíme podľa Mikasa monitorovať a byť čo najlepšie pripravení, aby sme eliminovali prípadnú epidémiu. Úrad verejného zdravotníctva bude informovať o špeciálnom telefónnom čísle a e-mailovej adrese, kde sa bude môcť informovať každý občan, ktorý má nejakú pochybnosť o svojom zdravotnom stave. Bude tiež vydaný leták, ktorý bude distribuovaný všetkým pasažierom, ktorí budú prichádzať alebo odchádzať z bratislavského letiska.