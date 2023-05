Pracovníčka SPP sfalšovala zákazníkov podpis, aby mu aktivovala platenú službu. Pri stornovaní neveril vlastným očiam

Poriadne bizarný prípad otriasol v posledných dňoch východným Slovenskom. Pri prepise plynu dostal zákazník od pracovníčky SPP ponuku na aktivovanie dobrovoľného plateného produktu Uhlíková stopka, ktorá má zminimalizovať uhlíkovú stopu daného klienta. Ponuku slušne odmietol, no neskôr zažil šok. O prípade informuje denník Korzár.

Pracovníčka jeho podpis sfalšovala

Ako sa ďalej v článku uvádza, zákazník Jakub neskôr prišiel na to, že aj napriek odmietnutiu mal podpísanú zmluvu. „Bol som v zákazníckom centre na Moldavskej ulici a podpisoval prepis plynu. Pani mi ponúkla aj službu uhlíková stopka. Tú som však odmietol,“ vysvetľuje pre Korzár Jakub. O pár hodín však potreboval dodatočné informácie a zavolal tak na zákaznícke centrum.

Pri telefonáte dostal opätovnú ponuku na platenú službu, ktorú opäť odmietol. V tom ale zažil šok, nakoľko si daná pracovníčka v systéme našla, že túto službu už vlastne aktivovanú má. „Desať minút som jej vysvetľoval, že to tak nie je. Nakoniec som išiel osobne na zákaznícke centrum, kde som pracovníčku konfrontoval,“ hovorí ďalej nespokojný klient. Práve po osobnej konfrontácií sa mu zamestnankyňa priznala, že jeho podpis sfalšovala.

„Sfalšovala môj podpis. Vidieť na prvý pohľad, že nie je môj. Priznala, že to za mňa podpísala, ale že zmluvu stornuje. Vytlačila papier o storne a aj ten podpísala za mňa. Neuveriteľné,“ opisuje svoje rozačarovanie zákazník.

Nemyslí si, že je jediný

So svojou skúsenosťou sa rozhodol podeliť aj napriek tomu, že to s ním chceli riešiť plynárne osobne. Manažérka sa mu za pracovníčku ospravedlnila, no Jakub si myslí, že by sa o tom ľudia mali dozvedieť. Nemusí byť totiž jediný, koho takto oklamali. Problém pri takýchto zmluvách je, že ak sú nastavené napríklad od júna, upozornenie, že máte neuhradené služby, vám príde až v septembri. Zbytočne tak môžete prísť o desiatky eur.

„Tým pádom by som pol roka dozadu musel zisťovať, či som niečo podpísal, alebo nie. Uhlíková stopka je služba, za ktorú sa mesačne platí 5 či 10 eur podľa toho, ako si to človek nastaví. Viazanosť je na tri roky a sadia za to stromy. Mne povedali, že za to majú provízie, preto to aj pracovníčka urobila. Chcela zarobiť a sfalšovala môj podpis,“ hovorí oklamaný zákazník.