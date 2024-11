Pozorní diváci Dunaja, k vašim službám si všimli detail, ktorý mnohým unikol. Je na to pritom jednoduché vysvetlenie

To, že diváci Dunaja, k vašim službám sú mimoriadne pozorní, hádam ani netreba spomínať. Často im totiž neuniknú rôzne detaily a všimnú si aj potenciálne budúce zápletky len na základe rozhodnutia jednej postavy. Tentoraz sa však zamerali na vzťahy postáv, a nie tie romantické.

Posledné odvysielané epizódy so sebou priniesli množstvo zmien, ale tiež obáv o viacero postáv. Diváci majú strach o život Zuzky, tajomstvo Wolfieho, ale tiež o osud Alenky. Popritom sa však tešia z rozhodnutia Kláry, ktorá sa rozhodla vrátiť ku Kučerovcom, hoci niektoré očakávali, že si opäť nájde cestu ku Kamilovi.

Prečo je to tak

Klára sa rozhodla vrátiť späť ku Kučerovcom a na prekvapenie všetkých ju privítali s otvorenou náručou nielen Imrich s Irenou, ale tiež Edita, ktorá priznala, že jej v dome aj s malým Filipom chýbali. Bola to skutočne dojímavá scéna, v ktorej nezabudli spomenúť ani zosnulého Petra Kučeru, s ktorým sa ťažko lúčili aj diváci seriálu.

Mnohým divákom sa navyše páči puto medzi Klárou a Irenou, ktorá sa podľa nich veľmi zmenila k lepšiemu. Jednej veci však nerozumejú a poukázali na detail, ktorý nedokážu pochopiť.

„Neviem prečo si vlastne Klára netyká s Irenou a Imrichom,“ čudovala sa diváčka v komentároch. „Klára, Irena, Imrich – normálne by si mali tykať, v hierarchii rodiny sú rovnocenní, tak sa nečudujem, že sa čudujete. Iná vec bola vykať rodičom a svokrovcom, staršia generácia. Tým sa vykalo aj v 50./60. rokoch. Mal to byť prejav úcty, pri všetkej láske v rodine. Aj v chudobnejších rodinách,“ zareagovala na to ďalšia.

„V tej dobe vykali aj deti rodičom a starým rodičom onikali,“ vysvetlila tretia s tým, že v tej dobe to bolo normálne, a tak sa pri tom netreba pozastavovať, hoci v tomto prípade ide o švagriné.

Iní poukázali na to, že možno to nie je založené na hierarchii rodiny, ale postavenia v spoločnosti. „Vtedy to tak zrejme fungovalo… A Klára, aj keď švagriná, je stále predavačka,“ podotkla diváčka.