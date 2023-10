Pozor, výbery z bankomatov čakajú veľké zmeny: Peniaze si budete vyberať novým spôsobom už čoskoro

Možno poznáte situáciu, kedy zrazu potrebujete hotovosť, no nemáte pri sebe bankomatovú kartu, čo znamená, že si ju nemáte ako zo svojho účtu vybrať. Portál Živé informuje o novinke, ktorá by vám mohla pomôcť. Ide o bezkontaktný výber z bankomatov, ku ktorému nepotrebujete kartu, stačí, ak budete mať pri sebe napríklad svoj chytrý telefón.

Ak využívate služby Poštovej a 365.banky, vy už túto možnosť veľmi dobre poznáte. Týka sa aj niektorých bankomatov ČSOB. A vyzerá to, že už čoskoro by sa jej mali dočkať aj ostatní. Niektoré banky síce aktuálne ponúkajú možnosť výberu cez aplikáciu z mobilu, no v tomto prípade ide o iný spôsob.

Živé spomína, že zavedenie bezkontaktného výberu z bankomatov chystajú Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, UniCredit Bank a Fio banka.

Kedy sa toho dočkáme?

Klienti Slovenskej sporiteľne sa na takéto výbery z bankomatov môžu tešiť už budúci rok. VÚB ju už spustila na troch bankomatoch, na zvyšné by sa mala dostať už v nasledujúcich zimných mesiacoch. Fio banka spustí vlastnú bankomatovú sieť aj s touto funkciou. Tatra banka a UniCredit Bank termín bližšie nešpecifikovali.