Poznáme dátum otvorenia ďalšej superlacnej predajne Action. Za pár eur nakúpite už aj v tomto meste

Ako sme vás informovali, holandský reťazec Action pripravuje otvorenie ďalších svojich prevádzok na Slovensku. Najbližšie budú môcť ľudia navštíviť novú predajňu v Topoľčanoch. Konkrétne už o dva dni.

Ako nám priblížil Peter Juliš, generálny riaditeľ Actionu v Česku a na Slovensku, svoje brány otvorí už vo štvrtok 18. mája. Nájdete ju v topoľčianskom nákupnom centre Jama.

Nové prevádzky naprieč Slovenskom

Action má u nás momentálne tri prevádzky. Dve sú v Bratislave a jedna vo Zvolene. Už o niekoľko hodín ďalšiu otvorí v Topoľčanoch a podľa najnovších informácií plánuje predajca expandovať aj na južné Slovensko, konkrétne do Rimavskej Soboty.

Prezrádza to pracovná ponuka, zverejnená na známom portáli Profesia, kde tento holandský diskont hľadá manažment predajne práve do mesta na juhu stredného Slovenska, ktoré je známe dlhodobo najvyššou nezamestnanosťou. Firma v inzeráte ponúka mnohé benefity a nástupný plat od 1 250 eur v hrubom. To, kedy by mala byť táto prevádzka otvorená, ešte nie známe.

„Prvé tri predajne Action na Slovensku sú veľmi úspešné, preto pokračujeme v plánovanej expanzii naprieč krajinou. V nasledujúcich mesiacoch otvoríme obchody v ďalších mestách, vrátane Topoľčian. O presnom dátume budeme s predstihom informovať,“ povedal Peter Juliš, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Českú republiku a Slovensko, vo svojom aprílovom vyjadrení.