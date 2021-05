Pozná ich každý: Toto sú najzárobkovejšie skladby na Spotify v jednotlivých krajinách. Kto vyhral na Slovensku?

Streamovacie služby vládnu svetu generácii 21. storočia. Ilegálnemu sťahovaniu hudby a filmov postupne odzváňa a mnohí sú ochotní si radšej platiť za hudobné i filmové streamovacie služby. Na Slovensku je, tak ako aj inde vo svete, najobľúbenejšou hudobnou streamovacou službou Spotify. Doposiaľ sme príliš veľký náhľad do toho, koľko umelci zarábajú zo streamovania hudby, nemali. To ale zmenila nová štúdia, ktorá prináša prekvapivé výsledky. Zahŕňa aj Slovensko.

So zaujímavou štúdiou s ešte zaujímavými výsledkami prišla nedávno spoločnosť S Money, ktorá sa pozrela na zárobky hudobných umelcov na streamovacej službe Spotify.

Ako z výsledkov vyplýva, vôbec najúspešnejšou skladbou sveta je hit Shape of You od britského hudobníka Eda Sheerana. Tá sa tým pádom ukázala aj ako najzárobkovejšia skladba, ktorej sa len prostredníctvom Spotify podarilo zarobiť celkovo 13 347 665 amerických dolárov. Aby ste si ale vedeli predstaviť, koľko na túto sumu Ed Sheeran potreboval prehratí skladieb, je to o čosi vyššie číslo, a síce 2 724 013 193.

Prieskum S Money sa však nezaoberal len najstreamovanejšími, a teda aj najzárobkovejšími, skladbami na Spotify v celosvetovom meradle. Dohromady dal dáta aj z jednotlivých krajín a predstavil tak unikátnu mapu najobľúbenejších skladieb a interpretov za štáty. K dispozícii sú, samozrejme, aj dáta za Slovensko.

Ako z výsledkov vyplýva, tak na Slovensku je najúspešnejšou skladbou pieseň Viac od rapového zoskupenia Nerieš, v ktorej možno počuť aj Separa. Používatelia Spotify vygenerovali viac ako 4,3 milión prehratí (ku 12. máju 2021), čo dalo dohromady sumu zhruba 18 638,94 dolárov (štúdia pracovala s dátami k februáru 2021).

Mapu výsledkov prieskumu si môžete pozrieť nižšie.

A ako vyzerá celosvetový rebríček najúspešnejších skladieb na Spofity? Top 10 možno mnohých prekvapí:

Top 10 najstreamovanejších skladieb na Spotify v histórii:

#10 Paulo Londra – Adam y Eva = 327 517 660 prehratí | zárobok 3 074 837 dolárov

#9 Natti Natasha, Ozuna – Criminal = 652 964 683 prehratí | zárobok 3 199 527 dolárov

#8 Dynoro & Gigi D´Agostino – In My Mind = 962 677 266 prehratí | zárobok 4 717 119 dolárov

#7 Lukas Graham – 7 Years = 1 201 787 625 prehratí | zárobok 5 888 759 dolárov

#6 Avicii – Wake Me Up = 1 227 990 897 prehratí | zárobok 6 017 155 dolárov

#5 Alan Walker – Faded = 1 350 560 280 prehratí | zárobok 6 617 745 dolárov

#4 Drake – God´s Plan = 1 695 958 873 prehratí | zárobok 8 310 198 dolárov

#3 Tones And I – Dance Monkey = 2 101 828 534 prehratí | zárobok 10 298 960 dolárov

#2 Post Malone – rockstar (feat. 21 Savage) = 2 124 372 156 prehratí | zárobok 10 409 424 dolárov

#1 Ed Sheeran – Shape of You = 2 724 013 193 prehratí | zárobok 13 347 665 dolárov