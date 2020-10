Pozeráte popri sledovaní televízie aj do mobilu? Podľa vedcov to môže narušiť vaše spomienky

Niektorí ho považujú za nevyhnutný, iní si zas myslia, že multitasking je viac škodlivý ako užitočný. Vedeli ste však, že multitasking, ktorého súčasťou je telefón či televízia môže negatívne ovplyvniť pamäť mladých ľudí?

Je multitasking škodlivý?

V súčasnosti mnohí z nás žijú rýchlym tempom, ktoré nám diktuje venovať sa viacerým veciam naraz. Nová štúdia publikovaná v časopise Nature a citovaná časopisom Scientific American však ukazuje, že multitasking môže negatívnym spôsobom ovplyvniť pamäť mladých ľudí a v dospelosti môže zapríčiniť, že sa skracuje čas, počas ktorého sme schopní sústrediť sa na konkrétnu úlohu. Do výskumu bolo zapojených 80 účastníkov vo veku od 18 do 26 rokov, pričom ich mozgové funkcie vedci sledovali za pomoci elektroencefalografu.

Ako informuje portál Unilad, vedci ukazovali účastníkom na obrazovke sériu obrázkov, pričom úlohou účastníkov bolo objekty na obrázkoch ohodnotiť. Hodnotilo sa to, do akej miery sa účastníkom pozdáva veľkosť a estetická stránka ukazovaného predmetu. Následne mali účastníci 10-minútovú prestávku, po ktorej mali zistiť, či vedci pridali do výberu nejaký objekt navyše, ktorý tam predtým nebol. V tomto bode vedci sledovali nielen funkcie mozgu, ale napríklad aj veľkosť zreníc a hodnotili, ako sa mení pozornosť účastníkov a schopnosť sústrediť sa.

Výsledky výskumu boli následne porovnávané s dotazníkom, ktorý účastníci vypĺňali ešte pred začatím experimentu. V ňom participanti subjektívne hodnotili, do akej miery sa dokážu za bežných okolností sústrediť, do akej miery sa oddávajú tzv. dennému sneniu a ako často robia viac vecí súčasne, teda multitasking.

Multitasking, pamäť a pozornosť sú navzájom úzko prepojené

Ukázalo sa, že ľudia, ktorí vykonávali viac vecí súčasne (napríklad naraz si prezerajú sociálne siete na mobile a popritom sledujú film v televízii), mali rozšírené zrenice a častejšie u nich dochádzalo k tomu, že ich pozornosť ľahko odpútal iný podnet a na úlohu sa nedokázali dlhodobo sústrediť. Okrem toho, výpadky v pozornosti sa spájali s tým, že si ľudia nedokázali zapamätať predmety, ktoré im v rámci experimentu boli na monitore ukázané (bola narušená epizodická pamäť, teda schopnosť vybaviť si konkrétnu udalosť, napríklad to, že jedinec videl daný obrázok). To naznačuje oslabenie signálov, ktoré mozog vysiela.

Vedci si preto myslia, že ide o jasné prepojenie medzi multitaskingom, ktorý zahŕňa displeje (napríklad mobil či televíziu) a oslabenou epizodickou pamäťou. Vedci však dodávajú, že výskum je ešte len v začiatkoch a nezaoberá sa tým, ktoré médium je pre mozog škodlivejšie viac a ktoré zas menej. Napríklad, videohry môžu pamäť zlepšovať, kým sledovanie sociálnych sietí na mobile už tento benefit prinášať nemusí.