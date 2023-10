Povolajú Gal Gadot do izraelskej armády? Kým ona útok odsúdila, Mia Khalifa žiada od útočníkov kvalitnejšie videá masakra

Po útoku Hamasu zomreli už stovky ľudí a tisícky sú zranených. Gal Gadot a ďalšie hviezdy útoky jednoznačne odsúdili. Na druhej strane, nájdu sa aj takí, ktorí chcú z masakra vidieť čo najviac.

Môžu Gal Gadot povolať?

Ako píše web Mail Online, Gal Gadot žiadala, aby sa svet neostal len nečinne prizerať v súvislosti s vojnou v Izraeli a Palestíne po tom, ako v sobotu pri teroristickom útoku zahynulo niekoľko stoviek ľudí. 38-ročná herečka, známa aj z filmu Wonder Woman, slúžila pred viac ako desiatimi rokmi v izraelských obranných silách ako bojová inštruktorka, čo viedlo niektorých k otázke, či by mohla byť povolaná do boja vo vojne s Hamasom.

Cez víkend sa stala bývalá Miss Izrael 2004 jednou z prvých hollywoodskych hviezd, ktoré podporili Izrael, a na sociálnej sieti napísala: „Stojím za Izraelom, mali by ste aj vy. Svet nemôže sedieť a len sa nečinne pozerať, keď sa dejú tieto hrozné teroristické činy!“ Hviezda tiež požiadala svojich fanúšikov, aby darovali finančné prostriedky pre ľudí postihnutých víkendovými útokmi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Gal Gadot (@gal_gadot)

Gadot dva roky slúžila v izraelských ozbrojených silách (IDF), čo je pre Izraelčanov povinná služba. Uviedla, že služba v armáde jej pomohla pri získavaní disciplíny a schopnosti tímovej práce, ktoré teraz využíva vo filmovej tvorbe.

Khalifa žiada kvalitnejšie videá útokov

Izraelskí občania sú povolaní do boja, keďže krajina vstupuje do konfliktu, ktorý odborníci označujú za najhorší za posledné desaťročia medzi Izraelom a Palestínou. Až 300 000 izraelských záložníkov už bolo povolaných do jednotiek IDF. V súčasnosti nie je jasné, či bude naozaj povolaná aj herečka.

Can someone please tell the freedom fighters in Palestine to flip their phones and film horizontal — Mia K. (@miakhalifa) October 7, 2023

Bývalá pornoherečka Mia Khalifa medzitým na internete hlasno podporila ozbrojený útok Hamasu na civilistov. Tridsaťročná žena opakovane podporovala agresiu páchanú na ľuďoch pred svojimi piatimi miliónmi sledovateľov na X. Zároveň vyzývala agresorov, aby natáčali videá vo vodorovnej polohe, aby mohla lepšie sledovať masaker. „Môže niekto, prosím, povedať bojovníkom za slobodu v Palestíne, aby si otočili telefóny a natáčali vo vodorovnej polohe,“ napísala na sociálnej sieti.

Vyhodili ju z Playboya

Na internete sa pritom objavujú videá z útokov, ktoré lámu srdce. Palestínska teroristická skupina vtrhla aj na Festival Supernova. Na jednom z videí z festivalu je možné vidieť, ako ozbrojenci popravujú civilistov ležiacich v piesku. Potom im prehľadávajú vrecká a vyprázdňujú tašky z áut.

Kvôli necitlivým komentárom o útoku sa časopis pre dospelých Playboy rozhodol Miu Khalifu prepustiť. Ako informuje web Business Today, v e-maile zaslanom svojim členom, ktorí sú prihlásení na odber noviniek, Playboy oznámil, že ukončil spoluprácu s Khalifou. Zároveň vymazal jej kanál na svojej tvorcovskej platforme.