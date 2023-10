Slovenka Diana o situácii v Izraeli: Teroristi z Hamasu uniesli aj babičku na vozíku, ich cieľom je vyhladiť židov

V sobotu ráno vykonala palestínska teroristická skupina Hamas nečakaný masívny raketový útok sprevádzaný početnou infiltráciou na územie Izraela. Konflikt si za necelé tri dni vyžiadal viac než 1 100 obetí. O aktuálnej situácii v Izraeli nám porozprávala Diana Atzmon Wienberg, ktorá dlhodobo žije v štáte, ktorý sa zo dňa na deň premenil na vojnovú zónu.

V článku sa dozviete aj: aké bolo jej sobotné ráno;

aká situácia nastala v uliciach;

či sa necíti v ohrození;

prečo prišiel tento útok;

či neuvažuje nad odchodom.

Aké bolo vaše sobotné ráno, keď Hamas napadol Izrael?

Ráno bolo v poriadku. Keď sme zistili, že znova pália (Hamas) rakety, tak sme to stále brali tak, že znova pália rakety. Bolo to však iné, keď sme zistili, že sa im podarilo prejsť cez hranice. Najprv sme videli na videu jedno auto, ako sa v ňom teroristi prevážajú a strieľajú do všetkého, čo sa pohne. Neskôr sa ukázalo, že cez hranice prešlo asi 1 000 teroristov. Vtedy sme pochopili, že situácia je veľmi vážna. Ide o zvrátených teroristov, ktorí si svoje činy natáčajú na videá, často aj naživo. Videá, na ktorých boli týrané, znásilňované ženy, deti či seniori tak kolovali médiami.

Aká bola nálada v uliciach, v meste?

Všimli sme si prázdnejšie ulice. Nálada je teraz taká, že sme z toho otrasení. Je mi z toho fyzicky zle. Nie je to o tom, že sa tu cítime nebezpečne, ale skôr o tom, čo sa vlastne stalo na hraniciach. Zároveň, že prebieha masakrovanie civilného obyvateľstva a Hamas má stále v zajatí ženy, deti, novorodencov, seniorov. To, že unesú starú babičku na vozíku, to mi proste hlava neberie.

Žijete v Tel Avive, priamo tam aktuálne konflikt neprebieha. Cítite sa v ohrození?

Pred chvíľkou nám v centre Izraela zneli sirény. Pokiaľ ide o rakety, tam sa necítim v ohrození. Horšie by bolo, ak by niekto prenikol do mesta. Ale to nepredpokladám, keďže všade na cestách sú zátarasy.

Vojenské akcie medzi Izraelom a Palestínou (Hamasom) však nie sú žiadnou novinkou. Prečo prišiel tento útok?

V prvom rade ide o konflikt len medzi izraelskými obranným zložkami a Hamasom a nie celou Palestínou. Západny Breh je pod kontrolou Fatahu a tam je situácia diametrálne odlišná. Podobná, ale odlišná. Izrael dokonca posiela Palestínčanom správy, aby opustili budovy, ktoré sa chystajú bombardovať. Sú to budovy vo vlastníctve Hamasu a teroristi ľuďom zakazujú opúšťať ich. Naschvál tam ešte naženú deti, aby sa Hamas mohol prezentovať ako obeť.

Peniaze, ktoré sa posielajú do Palestíny, sa nikdy nedostanú tam, kam by mali. Všetko ide Hamasu. Útok prišiel, pretože prichádza k zmenám na Blízkom východe. Izrael podpísal mier so Spojenými arabskými emirátmi, momentálne dochádza k normalizácii vzťahov so Saudskou Arábiou, čo sa, pravdepodobne, nepáči napríklad Iránu, ale aj Rusku, pretože tieto zmeny môžu znamenať nižšiu závislosť Západu od ruskej ropy.

Na internete sa objavili videá, v ktorých Hamas strieľa na všetko, čo sa hýbe a unáša civilistov. Ich konanie sa teda po vpáde nezdá nejak organizované. Je ich cieľom destabilizácia či provokácia?

Toto je obraz Hamasu a toho, kto sú ich členovia. Chcú vyhladiť židovských ľudí. Je im jedno, koho zabijú. Idú po najľahších obetiach, nie po vojakoch. Civilistov postrieľali, no nad niektorými sa „zľutovali“ a vzali ich do zajatia. Cieľom je zabiť čo najviac židov, členovia Hamasu sú za to platení. Zmasakrovanie a znetvorenie tiel by som v žiadnom prípade nenazývala provokáciou. To sa volá vojnový zločin a barbarstvo.

Hovorí sa o zlyhaní tajných a spravodajských služieb v Izraeli. Ako reagovala armáda?

Hovorí sa, že keď Hamas prechádzal hranice, boli vyzbrojení veľmi špeciálnou a vyspelou technológiou. Nechcú oficiálne povedať, kto im túto technológiu dal. Došlo tiež k narušeniu komunikácie a pri obrane hraníc došlo tiež k pochybeniam. Keby sme nemali náš protiraketový systém, Izrael by teraz vyzeral inak.