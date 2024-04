Irán zaútočil na Izrael, desivý útok trval päť hodín: Čína vyjadrila hlboké znepokojenie 

Iránske Revolučné gardy v sobotu večer v televíznom vysielaní potvrdili spustenie odvetného útoku na Izrael, na ktorý vypálili desiatky bezpilotných lietadiel aj rakiet. Podľa Izraela ide o „závažnú a nebezpečnú“ eskaláciu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.

Izraelská armáda už predtým informovala, že Irán vypálil zo svojho územia desiatky dronov, ktoré podľa nemenovaných zdrojov priletia okolo 02.00 h miestneho času (01.00 h SELČ).

Revolučné gardy vo vyhlásení uviedli, že operácia, ktorú nazvali „Čestný sľub“, sa uskutočňuje so súhlasom iránskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť pod dohľadom generálneho štábu ozbrojených síl.

V porovnaní s dronmi budú balistické rakety alebo strely s plochou dráhou letu potrebovať menej času na to, aby dosiahli Izrael, uviedol server the Times of Israel (TOI). Armáda podľa neho dosiaľ identifikovala viac ako 100 dronov vypálených z Iránu.

„Pozorne sledujeme iránske bezpilotné lietadlá, ktoré smerujú do Izraela. Ide o závažnú a nebezpečnú eskaláciu,“ uviedol hovorca izraelskej armády Daniel Hagari.

Svoj vzdušných priestor v dôsledku iránskeho útoku uzavreli Izrael, Jordánsko, Irak a medzičasom aj Libanon.

USA vyjadrili svoj postoj

„Spojené štáty budú stáť pri Izraelčanoch a podporovať ich obranu pred hrozbami zo strany Iránu,“ dodala hovorkyňa americkej Národnej bezpečnostnej rady Adrienne Watsonová.

Biden na sociálnej sieti X potvrdil stretnutie s predstaviteľmi národnej bezpečnosti Spojených štátov. „Záväzok USA voči bezpečnosti Izraela pred hrozbami zo strany Iránu a jeho spojencov je neoblomný,“ napísal.

Čína vyjadrila hlboké znepokojenie

Čína je hlboko znepokojená v spojitosti s narastajúcim napätím na Blízkom východe po tom, ako Irán v noci na nedeľu uskutočnil odvetný úder voči Izraelu, uviedol hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí. TASR informuje podľa agentúry Retuers.

„Čína všetky strany žiada, aby zachovali pokoj a uplatňovali zdržanlivosť s cieľom vyhnúť sa ďalšej eskalácii napätia,“ uviedol hovorca vo vyhlásení. Išlo o reakciu na otázku nešpecifikovaných médií v spojitosti s útokom Iránu, píše Reuters. Čínske ministerstvo toto vyjadrenie zverejnilo na svojej webovej stránke.

Čína takisto medzinárodné spoločenstvo – najmä krajiny, ktoré majú vplyv – vyzvala, aby zohrali konštruktívnu úlohu pri udržiavaní mieru a stability v regióne Blízkeho východu.

Útok trval približne päť hodín

Iránsky útok trval približne päť hodín. Spustený bol v sobotu večer. Podľa Teheránu išlo o odvetu za Izraelu pripisovaný nálet na iránske veľvyslanectvo v sýrskom Damasku aj iné „zločiny“ vrátane vojny proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas v Pásme Gazy.