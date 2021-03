Medveď zjedol 40 kilogramov kokaínu. Jeden z najbizarnejších drogových prípadov sa stal vďaka neuveriteľnej náhode

Bolo to ako vymyslený príbeh bizarnej kriminálky. Pravdou však je, že nešlo o výmysel, ale nezvyčajnú zhodu náhod, ktorá sa skutočne odohrala. Má dokonca všetko, čo napínavý príbeh má mať – drogy v hodnote niekoľkých miliónov dolárov, mŕtve telo právnika, ktorý viedol priam až dvojitý život a vedľajšiu hviezdu v podobe divokého medveďa, ktorý sa predávkoval viac ako 40 kilogramami toho najčistejšieho kokaínu.

Za tento bizarný príbeh by sa nemusel hanbiť žiadny spisovateľ kriminálnych románov či filmový scenárista. Je totiž tak bizarný, až nikto nechce uveriť, že sa skutočne stal. Jeho najväčším hrdinom je medveď, ktorý sa predávkoval tým najčistejším kokaínom z Kolumbie, aký si len viete predstaviť. A za svoje „hrdinstvo“ si dokonca aj vyslúžil prezývku – Pablo Escobear. To, ako sa k tejto prezývke a veľkej sláve medveď dostal, má však aj pomerne napínavý začiatok.

Všetko odštartovala mŕtvola na príjazdovej ceste

11. septembra 1985 sa starší muž v americkom Kentucky zobudil a rozhodol ísť na prechádzku. Mohol to byť preňho celkom obyčajný deň, no osud to zariadil celkom inak. Začiatok jeho dňa ozvláštnila podstatná vec – na príjazdovej ceste svojho domu totiž našiel značne dokaličenú mŕtvolu muža. Už toto, samozrejme, nie je celkom bežné, no bolo to ešte zvláštnejšie. Mŕtvola mala na sebe nepriestrelnú vestu a k telu pripevnený padák. Ani tu však bizarnosť celej situácie nekončí.

Prekvapený objaviteľ torza mŕtveho muža zavolal políciu a nezvyčajnú udalosť nahlásil. Privolaní policajti mŕtvolu obhliadli a zistili, že okrem nepriestrelnej vesty mal muž pri sebe aj niekoľko automatických zbraní, okuliare s nočným videním a drogový arzenál v podobe kokaínu o celkovej hodnote 14 miliónov dolárov. A to už je celkom slušná zápletka.

Vyšetrovaním sa napokon podarilo zistiť identitu mŕtveho muža. Bol ním Andrew C. Thornton II., bývalý právnik, výsadkár a príslušník špeciálnej vyšetrovacej jednotky, ktorá išla po krku drogovým gangom naprieč celými Spojenými štátmi americkými.

Najskôr po pašerákoch išiel, potom sa ním sám stal

Thornton sa v tíme príslušníkov bojujúcich proti drogovým gangom dlho neohrial. Keďže z vlastnej skúsenosti vedel, koľko peňazí sa v drogovom biznise točí, preskočil na druhú stranu. Netrvalo však dlho a úrady – a aj bývalí kolegovia – mu na to prišli.

Thornton, mimochodom potomok jednej z najváženejších rodín v Kentucky, bol šikovný v organizovaní pašovania kokaínu z Kolumbie. Vyšetrovatelia napokon aj dospeli k záveru, že členom protidrogovej jednotky sa stal preto, aby nadviazal tie správne kontakty, pretože len tak sa mohol beztrestne venovať svojej bočnej kariére.

„Drogový barón z Kentucky“ však mal tú smolu, že po vyhadzove z jednotky bol neustále pod drobnohľadom svojich kolegov, ktorí ho bez prestávky sledovali. Thornton to ale aj napriek tomu dokázal dotiahnuť pomerne ďaleko a stal sa šéfom svojho vlastného gangu. Pri pašovaní väčšieho objemu marihuany bol však zatknutý aj spolu s ďalšími 20 ľuďmi a všetko smerovalo k veľkému súdnemu procesu. Na prekvapenie všetkých – a najmä Thorntonových bývalých kolegov – bol šéf kartelu z Kentucky oslobodený.

Zomrel po skoku z lietadla

Celé to však malo svoj dôvod. Zatiaľ, čo si Thornton myslel, že bol prepustený kvôli svojim kontaktom s predstaviteľmi miestnej vlády, vyšetrovatelia na to mali celkom iné vysvetlenie. Prepustili ho na slobodu, pretože verili, že ich dokáže priviesť k ešte dôležitejším pašerákom. To sa už ale nestihlo stať. Thornton sa totiž pár týždňov po tom našiel doslova rozmliaždený na príjazdovej ceste domu na predmestí Knoxvillu.

Ako sa však muž z veľaváženej rodiny na ceste ocitol? Núka sa vysvetlenie, že išlo o vraždu alebo samovraždu. Ani jedna z možností však nie je správna. Andrew C. Thornton II. chcel v onen večer za pomoci malého lietadla, ktoré sám pilotoval, prepašovať takmer 100 kilogramov kokaínu. Nanešťastie ale lietadlo malo poruchu, a tak ho (ne)nápadný zločinec z Kentucky musel náhle opustiť. Z kabíny si so sebou vzal len to najdôležitejšie, vrátane 40 kilogramov kokaínu, ktorý si poschovával po vreckách. Nastavil autopilota a zoskočil. Mal však veľkú smolu – padák sa mu pri zoskoku zasekol a neotvoril. Koniec príbehu (ne)šikovného pašeráka už poznáte.

Policajtov predbehol medveď

Policajti sa ale správne domnievali, že Thornton musel prepravovať kokaínu viac a zvyšok musel zostať v lietadle, ktoré pilotoval. To sa hľadalo o čosi ťažšie a aj keď sa vyšetrovatelia naozaj snažili, k lietadlu s kokaínom v hodnote niekoľkých miliónov dolárov sa im ako prvým dostať nepodarilo. Tu na scénu neprichádzajú Thorntonovi kumpáni, ale 80 kilogramov vážiaci medveď čierny zo začiatku tohto článku.

Medveď, ktorý si neskôr vyslúžil prezývku Pablo Escobear, bol práve na prechádzke lesom v národnom parku Chattahoochee-Oconee a robil to, čo medvede zvyčajne robia – hľadal niečo pod zub. Keď ale natrafil na lietadlo a 40 plastových vreciek, zdalo sa mu, že našiel to najlepšie na svete. Podľa 11 z 10 narkomanov aj našiel, problémom však bolo, že vo vreckách bolo 40 (ďalších) kilogramov čistého kokaínu a medveď ich všetky skonzumoval.

Nikto sa nikdy takto nesfetoval

Stalo sa presne to, čo môžete tušiť – medveď toľkú dávku nezvládol a umrel na predávkovanie sa. „Jeho žalúdok bol až po okraj plný kokaínu. Na svete neexistuje jediný cicavec, ktorý by toto dokázal prežiť. Krvácanie do mozgu, zlyhanie pľúc, prehriatie organizmu, zlyhanie obličiek, zástava srdca, mŕtvica. Ten medveď mal všetko, na čo si len spomeniete,“ uviedol neskôr po pitve veterinár, ktorý mŕtvolu medveďa skúmal.

Nie je dokonca ani jasné, koľko po skonzumovaní toľkého množstva kokaínu ešte medveď bol nažive. Policajti, ktorí jeho telo našli, dosvedčili, že všetkých 40 balíčkov bolo dokonale vylízaných.

Jeho telo vypchali a vystavili

Tento príbeh tak má dve obete a je jasné, ktorú ľudstvo oplakáva viac. Mimochodom, medveďovi patrí aj smutné prvenstvo – nevedomky sa totiž sfetoval tak, ako nikto nikdy predtým a dodnes ide o najsilnejší príklad drogovej intoxikácie, aký bol kedy zaznamenaný.

Mŕtve telo medveďa však ani po pitve neskončilo zakopané v zemi alebo spálené. Keďže sa vec stala senzáciou v médiách, rozhodli sa miestni medveďa vypreparovať, vypchať a vystaviť svetu. Počas desiatok rokov sa tento preparát niekoľkokrát stratil a zmenil majiteľa, v súčasnosti ale zdobí jeden zo supermarketov v Lexingtone v Spojených štátoch amerických.

Príbeh medveďa a neboráka-pašeráka inšpiroval mnohých tvorcov kriminálnych príbehov a vzbudil záujem americkej verejnosti o skutočné príbehy drogových gangov. Najnovšie sa práve príbeh týchto dvoch stane námetom nového celovečerného filmu. Ten by mal niesť názov Cocaine Bear (v preklade „Kokaínový medveď“) a do kín by sa mohol dostať v roku 2022. Režisérkou bude herečka Elizabeth Banks.