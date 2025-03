Potravina len za 14 centov a pivo za 49 centov: V letáku Biedronky sme hľadali tie najlacnejšie produkty, ktoré tu kúpite

Od otvorenia prvých dvoch predajní očakávanej Biedronky na Slovensku ubehli už takmer dva týždne. Tá prvá ožila v Miloslavove a druhá vo Zvolene. Reťazec, ktorý sľubuje nízke ceny, pred niekoľkými hodinami zverejnil nový leták, v ktorom sme sa rozhodli hľadať tie najlacnejšiu produkty.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

V deň otvorenia Biedronky sme sa pozreli na ceny aj priamo v predajni vo Zvolene a pripravili pre vás prehľad. No je tu nový týždeň a s ním aj nové zľavy, preto sme nahliadli do aktuálne platného letáka a pátrali po najväčších akciách a po tom, čo tu dostaneme len za pár centov. Pretože niekedy sa nám pri platení v obchodoch tisnú slzy do očí.

Ovocie za pár centov

Hneď na prvej dvojstránke sme objavili broskyne v sladkom náleve v hmotnosti 820 gramov v 46 % zľave — len za 1,49 eura, zaujal nás aj toaletný papier 3-vrstvový, 8 roliek v 36 % zľave za 1,89 eura.

Ani medzi zeleninou a ovocím nechýbajú zľavy. Zväzok reďkovky si kúpite za 44 centov, uhorku šalátovú za 59 centov, limetky kus za 25 centov, marakuju kus za 35 centov, alebo pomaranče za 1,15 eura za kilogram.

Medzi mäsovými výrobkami sme objavili mleté bravčové mäso z pleca alebo kuracie krídla za 1,99 eura za kilo.

Objavili sme to najlacnejšie z letáka

Najlacnejší produkt v celom letáku, podobne ako aj pri našej návšteve predajne, sme našli medzi pekárenskými výrobkami. V tomto prípade bagetu grahamovú za 14 centov, no do oka nám padol aj maslový croissant za 36 centov.

Akcie sme našli aj medzi alkoholom, napríklad fľaškové pivo známej značky v 30 % zľave za 49 centov, alebo víno biele za 1,99 eura.

Tento leták je v platnosti od 17. do 26. marca.