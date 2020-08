Poslednú videopožičovňu prerobili na štýlové Airbnb ubytovanie. Prespať tam môžete za rekordne nízku sumu

Bola poslednou zo známej siete, ktorá naprieč Spojenými štátmi americkými dokázala prežiť. Aj ju však koronavírus napokon položil na kolená. Majiteľ poslednej tradičnej videopožičovne sa však rozhodol priestor nezatvárať, práve naopak. Povýšil ho na celkom inú úroveň – priestory premenil na nezvyčajné ubytovanie plné filmov, pričom poplatok za prespatie je rekordne nízky.

S nástupom internetu sa z videopožičovní po celom svete stali už len akési spomienky na minulosť. Filmy boli prístupné za lacnejší peniaz vďaka ilegálnym webom, odkiaľ si ich môžu užívatelia stiahnuť z pohodlia vlastného domova. Neskôr prišli ešte prístupnejšie a užívateľsky atraktívnejšie streamovacie služby, čo zasadilo tvrdú ranu aj tým videopožičovniam, ktoré ešte ako-tak vedeli veľkej konkurencii odolávať. Podľa najnovších správ už ale aj tá posledná musela zmeniť svoje zameranie, informuje web Consequence of Sound. Teda tak trochu.

Z videopožičovne lacné ubytovanie

Podľa najnovšej reklamy na Airbnb sa práve posledná existujúca videopožičovna patriaca pod slávnu americkú sieť Blockbuster zmenila na štýlové ubytovanie. Nie však na stálo, ale len na obmedzené obdobie a kto sa rýchlejšie rozhodne, ten si skôr tento priestor môže prenajať. Cena je viac ako prijateľná – len 4 doláre za noc!

Za túto cenu môžu vo videopožičovni prespať až štyria ľudia, pričom k dispozícii im je neobmedzený počet filmov, ktoré si môžu pozrieť, občerstvenie a, samozrejme, rozkladací gauč a veľký televízor s video a DVD prehrávačom.

Zatiaľ na obmedzený čas

Samozrejme, má to všetko jeden veľký háčik. Majiteľ videopožičovne Blockbuster nachádzajúcej sa v okrese Deschutes County mesta Bend (štát Oregon) jej priestor upravil len na obmedzený čas a k dispozícii je počas troch nocí na konci leta – od 18. do 20. septembra. Možnosť uzavrieť rezervačku má prakticky každý od 17. augusta, aj keď obyvateľom mimo USA sa bude rezervácia vykonávať podstatne ťažšie a zrejme aj bude nemožná. Nehovoriac o ťažších možnostiach lietania z Európy do Ameriky kvôli koronavírusovej pandémii.

Každopádne tu ale existuje veľká pravdepodobnosť, že ak sa tieto tri noci stretnú s úspechom, spraví majiteľ z poslednej existujúcej videopožičovne v USA Airbnb ubytovanie navždy. V žiadnom prípade nemá čo stratiť. Ako to v nej bude vyzerať, si môžete pozrieť na fotografiách v galérii nižšie.