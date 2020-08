V srdci Telgártu vznikla kaviareň v historickom vagóne. Ponúka výhľad na Chmarošský viadukt a lokálnu praženú kávu

Región Telgárt nachádzajúci sa pod Kráľovou hoľou ponúka pre svojich návštevníkov množstvo unikátov, o ktorých ste možno ani netušili. Chmarošský viadukt si v posledných rokoch získal na svojej popularite, no rovnako zaujímavá je napríklad aj Telgártska slučka, ktorá je slovenskou raritou či ďalšie výnimočné miesta, ktoré táto oblasť ponúka. Pri návšteve na chvíľu spomaľte a vychutnajte si kvalitnú kávu v novootvorenej kaviarni v historickom vagóne s výhľadom priamo na slávny viadukt.

Zaujímavý spôsob spoznávania regiónu, kus histórie a dobrá pražená káva. To všetko v sebe spája nový projekt unikátnej kaviarne Depo Café, ktorá sa nachádza oproti jednej z najkrajších technických pamiatok Slovenska – Chmarošského viaduktu. Špeciálna nie je iba svojou polohou, ale aj umiestnením interiéru do historického vagóna. Za jej vznikom stojí Andrej Šramko, ktorý sa snaží šíriť povedomie o miestnych raritách a približovať návštevníkom históriu svojho regiónu.

Kaviareň v interiéri historického vagóna nie je prvým projektom Andreja Šramka, ktorý si zaslúži pozornosť. Okrem miestnej koliby stojí napríklad za vznikom mini zoo alebo salaša, ktorý vedie mladý, iba 18-ročný bača. Ako sám hovorí, cestovný ruch fungoval v Telgárte vďaka lyžiarskemu stredisku predovšetkým počas obdobia zimy. Internet a sociálne siete to však zmenili a miestne pamiatky priťahujú čoraz viac turistov. “Sila sociálnych sietí urobila to, že ľudia to tu začali spoznávať a začalo sem chodiť viac ľudí,” opisuje Andrej.

Kaviareň vo vnútri historického vagóna

Ako nám prezradil, už minulý rok sa pohrával s myšlienkou nového projektu. K jeho formovaniu a realizácii však došlo až tento rok, počas obdobia karantény. Koncept kaviarne vymysleli spolu s manželkou, ktorá sa venuje interiérovému dizajnu. “Napadlo nás to za päť minút, ja som si hneď sadol za počítač a začal hľadať staré vagóny. Napokon sa nám ho podarilo zohnať z Dobšinskej ľadovej jaskyne. Bol však bez podvozku, čo sme si najprv mysleli, že nebude žiadny problém. Ale zohnať podvozok bol väčší problém ako zohnať vagón,” približuje Andrej vznik kaviarne.

Nejde však ani z ďaleka o obyčajnú kaviareň. Okrem samotnej lokálnej kávy, ktorú ponúka, prináša svojím návštevníkom aj unikátnu možnosť dozvedieť sa viac o histórii regiónu. “Kaviareň sme chceli poňať tak, aby mala príbeh. Mňa ako domáceho štvalo to, že sem prídu ľudia a odfotia si to tu bez toho, aby mali vôbec šajnu, o čo vlastne ide. Nevedia, že hneď tu o pár metrov ďalej je ďalší viadukt, ktorý je o niečo menej známy, ale tiež nádherný, ani že tu máme Telgártsku slučku, čo je vlastne najoriginálnejší tunel na Slovensku.” Podľa Andrejových slov ide o veľkú raritu, Telgártska slučka je totiž celkovo považovaná za najkrajšiu technickú pamiatku na Slovensku.

Približuje históriu aj dominanty regiónu

“Povedal som si, že chcem sem tých ľudí dostať nie iba preto, aby prišli na kávu, ale aby sa aj dozvedeli, čo tu vlastne máme, ako sa to stavalo a ako to tu vyzeralo v minulosti.” Aj preto je samotná kaviareň umiestnená do historického vagóna, ktorý pochádza z čias Rakúsko-Uhorska. Andrej spolu s manželkou si dali záležať na každom dataile, aby samotné prevedenie kaviarne koncipovalo so vznikom obľúbených pamiatok. “Rozhodli sme sa, že kaviareň spravíme do štýlu 30. rokov, do obdobia, kedy sa staval viadukt.” S tým súvisí aj samotný výber farieb, ako royal zelená či zlatá, do ktorých je ladený vonkajšok vagóna.

Zaujímavý je aj samotný interiér, v ktorom sa nachádzajú hnedé kožené vlakové sedačky, po stenách premáva malý vláčik a sú vyvešané historické fotografie priamo z Andrejovho archívu, ktoré ukazujú, ako toto miesto vyzeralo kedysi. Hneď pri vchode sa nachádza edukačná infografika, z ktorej sa môžeme dozvedieť množstvo zaujímavostí o stavbe samotného ikonického Chmarošského viaduktu a Telgártskej slučky. Andrej zdôraznil predovšetkým fakt, že výstavba viaduktu v tom čase stála takmer 2-milióny českých korún a slučky neuveriteľných 23-miliónov korún. Pri ich stavbe prišlo dokonca o život šesť ľudí.

Kvalitná pražená káva s výhľadom na Chmarošský viadukt

Načerpať množstvo nových informácií o vzniku jednej z najoriginálnejších a najkrajších vlakových tratí Slovenska môžete pri vychutnávaní dobrej kávy, ktorej výber Andrej tiež nenechal na náhodu. Do regiónu sa mu podarilo priniesť kvalitnú lokálnu kávu. Zvolil značku Mlsnacava, ktorá sa praží v Banskej Bystrici.

Depo Café je výnimočným miestom a vďaka Andrejovým nápadom má do budúcna veľký potenciál. Ako nám prezradil, ďalej uvažuje o pristavení druhého vagóna, ktorý by mohol slúžiť ako samostatné múzeum alebo vybudovaní parku so železničnými artefaktmi.

Kaviareň na trase Červená skala – Margecany je pre návštevníkov otvorená od 17. júla. Pre viac informácií navštívte Depo Café na Facebooku alebo Instagrame.