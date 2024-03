Posledné dni týždňa budú teplejšie, dážď sa však nelúči: Noci zostávajú mrazivé a na niektorých miestach prekvapí aj sneh

Tohtotýždňové počasie zrejme prekvapilo mnohých ľudí, ktorí počas februára už odložili zimné bundy a šále. Teploty klesli aj pod nulu, na niektorých miestach nasnežilo a zažili sme aj prvé jarné búrky. Pred nami je víkend a aj keď podľa iMeteo bude sprevádzaný premenlivým počasím, zrážkami a miestami aj snehom, teploty budú stúpať.

Nepríde veľká zmena

Počas dnešného dňa nás čaká premenlivé počasie. Spôsobuje to najmä okraj tlakovej výše, ktorý sa k nám posúva od severu a tlaková níž, ktorá zasahuje od juhozápadu.

Pripravte sa preto na slnečné počasie sprevádzané prehánkami. Tie sa od 600 metrov nad morom môžu podľa portálu zmeniť aj na snehové.

„Zrážok však nebude dnes veľa a očakávajú sa najmä na juhozápade Slovenska. Čo sa týka teplôt, tak dnes nás čaká chladnejší deň. Teploty vystúpia od +6 do +11 °C, no na severe bude ešte o niečo chladnejšie,“ informuje iMeteo.

Teploty v noci budú pokračovať v trende nastolenom začiatkom týždňa. Budú mrazivé a na niektorých miestach, najmä na severe a strednom Slovensku, klesnú aj pod bod mrazu.

Víkend bude premenlivý

Podľa predpovede iMeteo by mala ortuť v teplomeroch počas víkendu začať mierne stúpať. Počasie však bude mať naďalej prchký charakter. Aj v sobotu, aj v nedeľu bude polooblačno až oblačno a v nedeľu sa v niektorých okresoch môžu objaviť aj prehánky.

Pozitívna zmena príde so zmenou teplôt. „Sobota prinesie teploty do +14 °C a nedeľa dokonca teploty až do +16 °C v najteplejších lokalitách Slovenska. Vstup do nového týždňa tak bude teplejší s príjemnými jarnými teplotami,“ dodáva iMeteo.