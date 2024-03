Viac ako pätina mužov odovzdáva výplatu partnerke, ženy na seba míňajú menej. Prieskum priniesol nečakané výsledky

Muži v porovnaní so ženami investujú do seba vyššie sumy peňazí. Viac ako polovica z nich je ochotných mesačne minúť na posedenia s priateľmi alebo rôzne voľnočasové aktivity či nákupy od 50 do 200 eur. Naopak, čo sa týka žien, tie na seba v skutočnosti dávajú menšie sumy, ako by sa možno zdalo. Výdavky nad 200 eur míňa takmer pätina mužov a menej ako desatina žien. Vyplýva to z prieskumu 365.bank.

Financie majú podelené

Muži pravidelne splácajú hypotéku alebo iný druh úveru v spoločnej domácnosti, a to dvakrát častejšie ako ženy. Aj pri výdavkoch súvisiacich s bývaním ako nájomné alebo spotreba energií sú platiacimi takmer dvakrát častejšie práve muži. Ženy v porovnaní s mužmi zase omnoho častejšie financujú nákupy potravín či drogériu, výdavky na deti ako oblečenie, krúžky alebo školské potreby, ale aj starostlivosť o zdravie v podobe poplatkov za lekára a zubára či lieky.

„Dôvodom, prečo sú väčšie výdavky stále parketou skôr mužov, môže byť rozdiel v odmeňovaní, kedy ženy v rámci platov ťahajú stále za kratší koniec. Súvisí to aj s tým, že práve menej platené profesie sú často doménou žien, zatiaľ čo muži sa viac angažujú v lepšie ohodnotených sférach, ako je napríklad IT, a tiež vo väčšej miere zastávajú manažérske funkcie,“ vysvetľuje hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková.

Niektorí muži odovzdávajú výplatu partnerke

Zaujímavosťou je, že viac ako pätina mužov odovzdáva svoju mesačnú výplatu partnerke, ktorá potom s rodinnými peniazmi hospodári. O niečo menej je takých partnerských vzťahov, kde to funguje naopak. Iba približne 1 z 10 žien posiela svoj príjem na účet partnera. Celkovo však v drvivej väčšine prípadov, v priemere 71 %, hospodári každý so svojím príjmom.

Zber dát sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Instant Research agentúry Ipsos v období od 1. marca do 6. marca na reprezentatívnej vzorke 1 013 respondentov. Prieskum sa zameral na ľudí, ktorí žijú so svojím partnerom alebo partnerkou v jednej domácnosti.