Poslanec Taraba útočí na vzhľad 17-ročnej dcéry prezidentky. Prípad rieši polícia aj samotná Čaputová

Je dcérou prezidentky a za to si vyslúžila výsmech od poslanca Tarabu. Emma Čaputová nedávno vystúpila na Fashion Live, kde predviedla modely návrhára Borisa Hančeku. Na tomto podujatí ju prišla podporiť aj jej mama, prezidentka Slovenskej republiky.

Poslanec Roman Taraba, člen výboru pre kultúru a médiá ani po statuse novinárky Zuzany Kovačič Hanzelovej nepochopil, čo urobil nesprávne a čo je na jeho konaní opovrhnutia hodné. Na svojom Facebooku zdieľal fotografiu z módnej prehliadky, na ktorej je dcéra Zuzany Čaputovej s tým, že popis znel: “Po včerajšom dni vieme, že máme na Slovensku novú top modelku.”

Poslanec tak nevkusne atakoval dcéru prezidentky, ktorá nemá ešte ani 18 rokov. Zosmiešnil jej vzhľad a to len preto, že ide o dcéru prezidentky. Žijeme v dobe, keď mladé dievčatá sledujú instagramové trendy, trápia sa nad svojím vzhľadom, čo často môže viesť k psychickým problémom. Emma má 17 rokov a poslanec nemal žiadne právo komentovať a navážať sa do nej.

Reakcia prezidentky Zuzany Čaputovej

Na status poslanca Tarabu reagovala aj samotná prezidentka. Ide zrejme o prvý status s jej oficiálnym stanoviskom k celej veci, pretože je verejne známe, že jej sociálne siete spravuje človek z prostredia marketingu. “Útok na politika alebo političku cez jeho deti je politické dno. Poslanec Taraba by sa o moju dcéru nikdy nezaujímal, keby to nesúviselo s mojou funkciou. Ľudskej zlobe a hlúposti musím v živote čeliť, ale moje deti z toho vynechajte!”

K celej veci dala stanovisko aj Polícia Slovenskej republiky. “V rámci našej činnosti na sociálnych sieťach nekomentujeme vyjadrenia politikov, prípadne ich kroky, a to je jedno, z ktorého politického tábora pochádzajú. Ak sa dopúšťajú konania, ktoré môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu, túto časť práce prenechávame našim kolegom – vyšetrovateľom.

Avšak v tomto prípade boli prekročené akékoľvek hranice. Osoba, ktorá by mala byť vysokou autoritou, sa rozhodla podhodiť na verejný lynč mladistvé dievča, ktoré nemá ani 18 rokov. Je úplne jedno, o koho dcéru ide. Je to bezbrehý útok na dieťa len kvôli jeho vzhľadu. Je to exemplárny prípad šikanovania cez internet. Je to stredovek. Je to niečo, proti čomu Policajný zbor roky bojuje. Je to názorná ukážka toho, že bezcitné správanie na internete môže dosiahnuť taký rozmer šikany, ktorý môže viesť k tej najväčšej ľudskej tragédii,” píše sa v príspevku Polície SR.