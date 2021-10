Záborská reaguje na pochod: Požiadavky ľudí nevychádzajú zo skutočnosti a sú ovplyvnené propagandou

Pondelkový (18. 10.) pochod na podporu bezpečnej a legálnej interrupcie vníma poslankyňa Anna Záborská (OĽANO) ako rešpektovanie práva slobodne prejaviť názor. Väčšina požiadaviek organizátorov podľa nej nevychádza zo skutočnosti a sú “veľmi ovplyvnené propagandou”.

Záborská je jedna z predkladateľov návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, o ktorom sa má definitívne hlasovať na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady (NR) SR.

Protestujeme proti pomoci tehotným ženám

“Nechce sa mi veriť, že sme na Slovensku dospeli tak ďaleko, že protestujeme proti pomoci slabším, tentoraz proti pomoci tehotným ženám, ktoré sú v ťažkostiach a chcú donosiť svoje dieťa,” uviedla Záborská na sociálnej sieti.

Pochod za reprodukčnú spravodlivosť organizovala iniciatíva Nebudeme ticho vo viacerých mestách v SR i v Českej republike. Stovky ľudí sa v pondelok večer zhromaždili aj v Bratislave.

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám sa aktuálne nachádza v druhom čítaní. Podľa návrhu by sa mohla predĺžiť lehota na rozmyslenie o potrate zo 48 na 96 hodín, Záborská už avizovala, že pozmeňujúcim návrhom chce lehotu znížiť na 72 hodín. Zaviesť by sa mohol osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením.

Súčasťou návrhu je aj premenovanie umelého prerušenia na umelé ukončenie tehotenstva či zákaz reklamy na dostupnosť potratov a na služby a tovary spojené s výkonom umelých potratov.

Návrh na pomoc tehotným ženám znepokojil komisárku Rady Európy

Návrh zákona o pomoci tehotným ženám môže obmedziť prístup žien k bezpečnej a legálnej interrupcii a priviesť Slovensko do rozporu s jeho medzinárodnými záväzkami v otázke ľudských práv. V liste predstaviteľom Národnej rady SR to konštatovala Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovič. Ako uviedla, návrh ju znepokojil, keďže predstavuje obmedzenie už existujúcich práv v oblasti zdravotnej starostlivosti.

„Bohužiaľ, toto je už tretíkrát v priebehu troch rokov, keď som povinná vyjadriť svoja vážne obavy,” napísala Mijatovič s tým, že rovnako predstaviteľom parlamentu písala aj v novembri 2019 a v septembri 2020. Zároveň uvítala, že predošlé, podľa jej názoru problematické návrhy, neboli schválené.

V súvislosti s navrhovaným predĺžením čakacej lehoty na interrupciu zo 48 na 96 hodín Mijatovič konštatuje, že tieto lehoty podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) nemajú žiaden medicínsky význam a zároveň podrývajú právo ženy na samostatné rozhodovanie. „To znamená, že návrh by nielen že neriešil už tak problematickú lehotu 48 hodín, ale záležitosť by ešte skomplikoval,” uviedla komisárka.

Doplnila, že navrhovaný zákaz inzerovania interrupcií by zabránil zdravotníkom poskytovať informácie o bezpečných interrupciách a obmedzil by ich dostupnosť. „Žiadne z týchto obáv nie sú nové. Okrem mojich pripomienok na tieto otázky v súvislosti so Slovenskom poukázali viaceré ľudskoprávne inštitúcie,” dodala Mijatovič.