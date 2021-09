Poslanci rokovali o cenách energií viac ako tri hodiny. Podľa Fica sme na ceste do pekla, Sulík viní Smer-SD

Poslanci sa snažili rokovať o cenách energií viac ako tri hodiny.

Predsedajúci nakoniec o 19.00 mimoriadnu schôdzu prerušil, keďže v rozprave nestihli predniesť svoj príspevok všetci písomne prihlásení poslanci.

Slovensko je na podľa Fica na ceste do pekla, Sulík viní za zlú situáciu Fica

Slovensko je podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica na ceste do pekla. Môže za to podľa neho pripravovaná deregulácia pri cenách energií a pripravovaná ešte väčšia liberalizácia trhu s energiami. Povedal to v rozprave na mimoriadnej schôdzi o cenách energií.

„Tá vaša neviditeľná ruka trhu spôsobí výrazný nárast cien energií. Trh to nikdy nevyrieši. Trh iba zabezpečí, že bohatí sú bohatší a chudobní chudobnejší,“ zdôraznil Fico, ktorý žiada vládu, aby verejnosti predstavila, čo ide robiť s cenami energií.

Predseda Smeru-SD tiež žiada vládu, ministra hospodárstva a predsedu vlády, aby robili nejaké kroky v otázke nového plynovodu Nord Stream 2.

Za vysokými cenami energií nie je len situácia na svetových trhoch, ale aj bývalé vlády Roberta Fica. Je o tom presvedčený minister hospodárstva Richard Sulík.

„To, že máme vysokú tarifu za prevádzkovanie systému (jedna zložka koncovej ceny elektriny, v ktorej sa platí okrem iného podpora obnoviteľných zdrojov a podpora ťažby uhlia – poz. red.) je preto – lebo Fico,“ povedal v rozprave počas mimoriadnej schôdze parlamentu Sulík, ktorý je presvedčený, že vlády Roberta Fica nechali v energetike fatálne katastrofálne rozhodnutia.

O ôsmej ráno chce predseda parlamentu Boris Kolár otvoriť aj ďalšie tri mimoriadne schôdze, ktoré sa majú venovať cenám potravín, zdravotníctvu a stavu verejných financií.